بوابة إلكترونية أمريكية تنشر تصنيف أخطر الأسلحة الروسية

أعدت بوابة 19 fortyfive الإلكترونية الأمريكية تصنيفا لأخطر الأسلحة التي تمتلكها روسيا في الوقت الراهن.

وضم التصنيف غواصة (طوربيد) مسيّرة ومنظومتين للدفاع الجوي ومروحية ضاربة وصاروخا باليستيا.

وزارة الدفاع الروسية

وتصدرت التصنيف غواصة "بوسيدون" المسيرة النووية التي بمقدورها مهاجمة الساحل الأمريكي في أي موقع. ومن الصعب اكتشافها لأنها تسير تحت الماء على عمق كبير بسرعة هائلة. وتتميز بالتخفي عن الرادارات المائية. وستحمل الطوربيد النووي المسيّر غواصة نووية أخرى كبيرة الحجم قد خضعت لاختبارات.

Sputnik Aleksey Danichev

وتحتل المرتبة الثانية منظومة "إس – 400" للدفاع الجوي والتي تخصص لاعتراض مختلف الأهداف الجوية بدءا من الدرونات وانتهاء بالصواريخ الباليستية. وقد بيعت المنظومة لكل من الهند وتركيا والصين.

Sputnik

وأتت بعدها منظومة أخرى قصيرة المدى للدفاع الجوي من طراز "بانتسير" تم تزويدها بمدافع أوتوماتيكية عيار 30 ملم و8 صواريخ موجهة. وبمقدور المنظومة إسقاط الصواريخ الباليستية والمجنحة والمروحيات والطائرات وكذلك الدرونات الصغيرة. وقد حصل نموذجها المطوّر على رادار حديث، ما زاد من مدى عملها، ولديها العديد من الأسلحة الخطيرة وبينها صواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات، الصواريخ غير الموجهة، مدافع إضافية وغيرها.

Sputnik Vladimir Ostapkovitch

وتأتي بعدها مروحية " مي – 28 إن إم" (صياد الليل). ولديها العديد من الأسلحة الخطيرة، وبينها مدفع عيار 30 ملم، صواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات، الصواريخ غير الموجهة، مدافع إضافية، أما الرادار المنصوب تحت مروحتها الأمامية فيضمن الرصد الدائري. وقد تم تجربة المروحية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشغل صاروخ "يارس" المرتبة الخامسة والأخيرة في التصنيف، وتنتج روسيا نموذجين منه: أحدهما ينصب على منصة ثابتة وثانيهما على منصة متحركة. وتتطلب عملية إعداد الصاروخ للإطلاق 8 دقائق فقط. وبمقدور صاروخ "يارس أن ينقل 6 رؤوس إلى مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر. ويمكن تزويده كذلك برأس "أفانغارد" فرط الصوتية المزودة بمحرك نووي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا