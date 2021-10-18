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انخفاض قياسي لمنسوب الماء في نهر الفولغا الروسي

العلوم والتكنولوجيا

انخفاض قياسي لمنسوب الماء في نهر الفولغا الروسي
Sputnik Mark Redkin
صورة أرشيفية
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شهدت مقاطعة أستراخان الروسية العام الجاري انخفاضا قياسيا لمنسوب الماء في نهر الفولغا.

أفاد بذلك معهد الدفاع الجوي وحالات الطوارئ للبحوث العلمية. وجاء في تقرير أصدره المعهد أن منسوب الماء في منطقة ما قبل دلتا الفولغا بالقرب من مدينة أستراخان  انخفض بأكثر من 60 سنتيمترا، أي إلى ما دون منسوب النهر عام 2010، بصفته  أكثر الأعوام جفافا، بمقدار 20 – 25 سنتيمترا. ويتوقع أن تواجه 13 بلدة بعدد السكان 10 آلاف نسمة مشاكل متعلقة بإمدادات الماء.

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وأشار التقرير إلى أنه بسبب ضحالة مياه النهر في المنطقة، هناك احتمال لوقف العبارات، وانخفاض مخزون الأسماك التجارية جراء نفوق الأسماك في فصل الشتاء. ودعا الخبراء سلطات أستراخان إلى اتخاذ تدابير للحد من عواقب الكارثة البيئية.

يذكر أن الفولغا هو النهر في الجزء الأوروبي من روسيا وهو أحد أكبر الأنهار على وجه الأرض وأكبرها من حيث المحتوى المائي ومساحة الحوض وطوله في أوروبا، بالإضافة إلى أنه أكبر نهر في العالم يصب في حوض مائي داخلي (بحر قزوين).

 يبلغ طول النهر 3530 كلم، كما يبلغ التدفق السنوي للماء 254  كيلومترا مكعبا.

 وتقع على ضفاف الفولغا 4 مدن بعدد سكان يفوق مليون نسمة وهي نيجني نوفغورود، قازان، سامارا وفولغوغراد. وفي ثلاثينيات - ثمانينيات القرن الماضي أنشئت على نهر الفولغا 8 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية ، ويسمى الجزء من الأراضي الروسية المتاخمة لنهر الفولغا منطقة بوفولجي.

 المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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