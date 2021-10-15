العثور على هيكل عظمي لرجل قتله ثوران جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد

عثر علماء آثار إيطاليون يعملون في موقع مدينة هركولانيوم الرومانية القديمة على هيكل عظمي لرجل لقي مصرعه جراء ثوران بركان جبل فيزوف عام 79 بعد الميلاد.

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ونقلت قناة RaiNews24 التلفزيونية عن وزير الثقافة الإيطالي داريو فراشيسكيني قوله إن الحديث يدور عن "اكتشاف مثير"، مشيرة إلى أن الهيكل يعود إلى رجل أربعيني داهمته موجة من الرماد والغازات البركانية على مسافة أمتار معدودة من شاطئ البحر الذي كان يتوجه إليه بحثا عن النجاة.

وكان ثوران بركان جبل فيزوف الواقع بعد 9 كيلومترات من مدينة نابولي (في إقليم كامبانيا الإيطالي) أسفر عن تدمير مدينتي بومبي وهيركولانيوم بالكامل. ووفقا لتقديرات، فقد خلف الثوران أكثر من 1000 قتيل في كلتا المدينتين، رغم أن العدد الدقيق للقتلى لا يزال مجهولا.

المصدر: "نوفوستي"