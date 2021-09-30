تقرير يكشف عن "مستقبل قاس" يواجه الأطفال المولودين اليوم ما لم نتصرف الآن!

تكشف سلسلة من النماذج الجديدة أن الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2010، مقارنة بالمولودين في عام 1960، سيواجهون أربعة أضعاف الأحداث المناخية القاسية في حياتهم في المتوسط.

وهذا فقط إذا حافظنا على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي تقترب كل ذلك بسرعة كبيرة.

ويضع تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة العالم بالفعل على المسار الصحيح للارتفاع بمقدار 2.7 درجة بحلول نهاية القرن، ووفقا للنماذج الجديدة، فإن هذه الدرجة الإضافية أو نحو ذلك ستكون كارثية بشكل كبير.

وإذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، يتوقع الباحثون أن متوسط ​​عمر الطفل البالغ 6 سنوات، سيواجه ضعف عدد حرائق الغابات والأعاصير، وثلاثة أضعاف فيضانات الأنهار، وأربعة أضعاف فشل المحاصيل، وخمسة أضعاف عدد حالات الجفاف، و36 ضعف عدد موجات الحر مثل الجيل العاشر الأوائل.

وكتب المعدون: "تسلط نتائجنا الضوء على تهديد خطير لسلامة الأجيال الشابة وتدعو إلى تخفيضات جذرية للانبعاثات لحماية مستقبلهم".

ومع استمرار أزمة المناخ، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعاصير وحرائق الغابات ستصبح أكثر تواترا وربما أكثر حدة أيضا.

وتعد الدراسة الجديدة الأولى التي تتنبأ بكيفية تأثر الأجيال الشابة بهذه الكوارث التي تلوح في الأفق على مدى حياتهم.

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ولحساب هذا، ابتكر الباحثون نماذج تتضمن ثلاثة تدفقات من المعلومات: البيانات السكانية العالمية، مثل النمو السكاني ومتوسط ​​العمر. وتوقعات لست ظواهر مناخية قاسية، بما في ذلك حرائق الغابات، والأعاصير وفيضانات الأنهار وفشل المحاصيل والجفاف وموجات الحر؛ وسيناريوهات المناخ المستقبلية التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وتأتي النتائج أبعد ما تكون عن الكمال، لكنها خطوة مهمة في تحديد الاختلافات في "عدم المساواة بين الأجيال".

وعلى سبيل المثال، يتطلع الطفل المولود في عام 2020 إلى مزيد من موجات الحر خلال حياته. ولكن الكمية ستعتمد على مقدار الحد من الانبعاثات: يواجه الشخص المولود في عام 1960 حوالي أربع موجات حرارية في حياته، بينما يعاني أطفال اليوم من حوالي 18 إذا كان الاحترار محدودا عند 1.5 درجة، أو 22 إذا ارتفع الاحترار إلى درجتين.

ومع سيناريو "العمل كالمعتاد'' - الذي سيؤدي إلى ارتفاع يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة - سيشهد المولودون في عام 2020 حوالي 30 موجة حر في حياتهم، أي سبع مرات أكثر من أولئك الذين ولدوا في عام 1960.

وبالنسبة للأطفال الذين يعيشون في أجزاء من جنوب الكرة الأرضية، فإن الأرقام مقلقة بشكل خاص. ومقارنة بالأشخاص الذين عاشوا قبل الثورة الصناعية، من المتوقع أن يواجه المولودون في عام 2020 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في المتوسط ​، ما يقرب من 6 أضعاف الأحداث المناخية المتطرفة في حياتهم.

وبعد كل شيء، فإن البيانات التي أدخلت في نماذجهم لا تشمل الكوارث البطيئة الحدوث مثل الفيضانات الساحلية من ارتفاع منسوب البحار، ولا تنظر في احتمال أن تصبح الأحداث المناخية أكثر حدة وتكرارا. وعلاوة على ذلك، احتُسبت التعرضات المتعددة للكوارث المناخية في عام واحد على أنها واحدة فقط.

ويقول النبأ السار إنه إذا كان الاحترار يمكن أن يقتصر على 1.5 درجة، يعتقد الباحثون أن عبء الظواهر الجوية المتطرفة على الأطفال يمكن "تقليله بشكل كبير".

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن أن ينخفض ​​التعرض لأحداث الطقس القاسية على مدى الحياة بنسبة هائلة تصل إلى 40% بين الأجيال الشابة، ولكن فقط إذا استوفينا التطلعات الأكثر صرامة لاتفاقية باريس للمناخ.

ويحث تقرير مصاحب للنماذج، أصدرته منظمة Save the Children، الدول الغنية في جميع أنحاء العالم على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة، والاستثمار في طرق تساعد الأطفال على التكيف مع أزمة المناخ والأحداث المتطرفة الجديدة في مستقبلهم.

ونُشرت الدراسة في مجلة Science.

المصدر: ساينس ألرت