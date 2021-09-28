"أسترو".. "أمازون" تكشف عن روبوت خارق للمنازل (صور+ فيديو)

كشفت "أمازون" عن روبوت "أسترو" الجديد القادر على طهي الطعام وتنظيف المنزل، والقادر على التأكد مما إذا كنت قد تركت الموقد مشتعلا خلال غيابك، كما ينبهك لدخول أي شخص منزلك.

ويستخدم الروبوت الكاميرات وأجهزة الاستشعار وتقنيات أخرى لتجنب الاصطدام بالجدران أو الحيوانات المنزلية خلال غيابك.

وقالت "أمازون" إن "أسترو" سيصبح أكثر ذكاء بمرور الوقت، وهو يقوم ببعض الأعمال المنزلية إذ يمكنه وضع وجبات خفيفة أو مشروب على ظهره لينقلها إليك في المنزل.

والروبوت الذي تبلغ تكلفته ألف دولار، وسيتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام، هو واحد من الاختراعات الجديدة التي كشفت "أمازون" النقاب عنها في إطار حدث سنوي.

وسرق "أسترو" الأضواء عندما طلب ديفيد ليمب المدير التنفيذي لشركة "أمازون" منه أن يصعد إلى المنصة خلال الحدث الافتراضي.

يشار إلى أن عيون هذا الروبوت المستديرة تغلق أو تتسع أثناء قيامه بمهامه، ما يمنحه لمسة بشرية، فيما أفادت "أمازون" بأنها ستبيع عددا محدودا من "أسترو".

Reuters

Reuters

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"