علماء يكشفون عن موعد انقراض البشرية المحتمل

نشر فريق من العلماء الكنديين والبريطانيين دراسة جاء فيها أن أحد سيناريوهات الاحترار العالمي يقتضي تحول كوكب الأرض إلى مكان غير صالح لحياة البشر بعد 500 عام.

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ولفت الباحثون إلى تقرير حول الاستراتيجيات المناخية مقدم إلى الأمم المتحدة ويشير إلى ضرورة أن تكثف دول العالم جهودها بصورة عاجلة لمكافحة ارتفاع معدل درجات الحرارة على كوكبنا.

وقدم الفريق الكندي البريطاني ثلاثة سيناريوهات يقتضي أسوأها انقراض البشرية. وبحسب الدراسة فإنه "إذا ما لم ننجح في وقف الاحتباس الحراري فسوف تتغير الأرض بعد 500 عام إلى درجة سنجد أنفسنا في ظلها مضطرين للنضال من أجل البقاء والحفاظ على ثقافاتنا المترسخة تاريخيا وجغرافيا".

ووفقا للنظرية نفسها سيؤدي احترار الجو إلى جعل جزء من كوكبنا غير صالح لعيش البشر، مع ظروف نقص حاد في بعض المواد الغذائية بسبب شح الأراضي القابلة للزراعة.

المصدر: "نوفوستي"