شاحن واحد لكل أنواع الهواتف الذكية.. الاتحاد الأوربي يتحدث عن خطوة في هذا الاتجاه

كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط تقضي بالطلب من صانعي الهواتف الذكية اعتماد طريقة شحن واحدة للأجهزة المحمولة.

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واقترحت المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي تشريعا من شأنه أن يفرض استخدام وصلات "USB-C" للشحن، وهي التكنولوجيا التي اعتمدها العديد من صانعي الأجهزة بالفعل، بحسب موقع "nbcnews".

وأشار "nbcnews" إلى أن "الرافض الرئيسي لهذا الاقتراح هو شركة أبل، التي قاومت جهود الكتلة من أجل معيار موحد، حيث تأتي أجهزة "أيفون" مع منفذ الشحن "Lightning" الخاص بالشركة، بالرغم من أن أحدث الموديلات تأتي مع وصلات يمكن توصيلها بمقبس USB-C".

وقالت اللجنة إن "الشخص النموذجي الذي يعيش في الاتحاد الأوروبي، يمتلك ما لا يقل عن ثلاثة شواحن، ويستخدم جهازي شحن بشكل منتظ ، لكن 38% من الأشخاص أفادوا بعدم قدرتهم على شحن هواتفهم مرة واحدة على الأقل لأنهم لم يتمكنوا من العثور على شاحن متوافق"، إذ "تم بيع حوالي 420 مليون هاتف محمول أو جهاز إلكتروني محمول في الاتحاد الأوروبي العام الماضي"، وفق "nbcnews".

من جانبه، قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي: "تعمل أجهزة الشحن على تشغيل جميع أجهزتنا الإلكترونية الأساسية، ومع المزيد والمزيد من الأجهزة، يتم بيع المزيد والمزيد من أجهزة الشحن غير القابلة للتبديل أو غير الضرورية..إننا نضع حدا لذلك".

وأضاف: "من خلال اقتراحنا، سيتمكن المستهلكون الأوروبيون من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، وهي خطوة مهمة لزيادة الراحة وتقليل الهدر".

بموجب القانون المقترح، الذي لا يزال يتعين فحصه من قبل البرلمان الأوروبي، يجب أن تصنع الهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو المحمولة وسماعات الرأس وسماعات الرأس، المباعة في الاتحاد الأوروبي، بمنافذ شحن "USB-C".

المصدر: "nbcnews"