صحيفة بولندية: عربة المشاة القتالية الروسية "بي - 19" ثورة في تصميم المدرعات

نشرت صحيفة Defence24 البولندية مقالا يلقي الضوء على استخدام أحدث المدرعات الروسية في مناورات "الغرب – 2021" التي زارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار كاتب المقال إلى أن عربة المشاة القتالية "بي – 19" المزودة ببرج "إيبوخا" المدرع تبدو من الوهلة الأولى مدرعة عادية كثرت مثيلاتها في القوات المسلحة الروسية. إلا أن الخبراء توصلوا بعد دراسة تصميمها وبرجها المدرع إلى استنتاج مفاده بأن "بي – 19" يمكن اعتبارها ثورة حقيقية في مجال تصميم واستخدام المدرعات الخفيفة.

Sputnik Aleksey Danichev

وذلك ليس بسبب تزويدها بمدفع عيار 57 ملم الأوتوماتيكي فحسب بل وبسبب تطبيق فكرة جديدة لاستخدام طيف واسع من الوسائل النارية اللازمة لتنفيذ المهام المطروحة أمام المدرعة.

يذكر أن برج "أيبوخا" المدرع غير المأهول يمتلك 4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "كورنيت" و8 صواريخ خفيفة من طراز "بولات" ورشاش عيار 7.62 ملم، الأمر الذي يسمح للمدرعة بمكافحة مختلف الأهداف باستخدام المدافع والرشاشات والصواريخ والتنسيق في رمايتها بواسطة منظومة رقمية خاصة بقيادة النيران.

وقال كاتب المقال إن مدرعة "بي – 19" مزودة بمنصات "كورنيت" المضادة للدبابات ومنظومة حديثة من طراز "بولات" بمقدورها إطلاق النيران بصواريخ صغيرة العيار. وإنما يميّز برج "إيبوخا" المدرع غير المأهول هو قدرته على التعرف الأوتوماتيكي على منشآت العدو وتزويد أفراد طاقم المدرعة باقتراحات حول احتمالات تدمير الأهداف، وهناك احتمال تفعيل كل الوسائل النارية في وقت واحد أو احتمال الاستخدام التسلسلي لقنوات التدمير.

المصدر: روسيسكايا غازيتا