ثعابين وحيوانات نافقة في قعر "بئر برهوت" في اليمن

عثر فريق علمي عماني على ثعابين وحيوانات نافقة وسط الترسبات في قعر بئر "برهوت" وذلك في محاولاتهم لاستكشاف الحفرة التي تكثر حولها الأساطير وكان الغموض يحيط بها.

وإضافة إلى الحيوانات والثعابين النافقة عثر الفريق المتخصص باستكشاف الكهوف على "لآلئ الكهوف" في قاع البئر، ولكنه لم يعثر على أي دليل على وجود أمر خارق للطبيعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عالم جيولوجيا في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عُمان محمد الكندي: "كان هناك ثعابين، لكنها لا تزعجك إلا إذا قمت بإزعاجها".

وأضاف الكندي الذي رافق الفريق في استكشافه أنه "كانت هناك طيور ميتة ما يؤدي إلى رائحة كريهة، لكنها لم تكن رائحة قوية"، وقال إن الفريق جمع "عينات من المياه والصخور والتربة بالإضافة إلى حيوانات نافقة ولكن يجب أن نحللها". وأشار إلى أن نتائج التقرير ستنشر قريبا عند تحليل العينات من المياه.

وكانت الوكالة نقلت في يونيو الماضي عن مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية صلاح بابحير: "زرنا الموقع ووصلنا إلى عمق يفوق 50-60 مترا من البئر. ولاحظنا في داخلها أشياء ورائحة غريبة لم نعرف ماهيتها"، ووصف الوضع هناك بأنه "غريب".

وعلى مدى قرون يتناقل كثيرون قصصا عن البئر يشير بعضها إلى وجود الجن فيها، وكان يسود اعتقاد بأنها تشكل خطرا فوق الأرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها.

المصدر: "أ ف ب"