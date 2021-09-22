الكشف عن آثار مخفية لمدينة قديمة ضخمة "تعيش" في المناظر الطبيعية للمكسيك!

تشترك الطرق والتطورات الحديثة في أوجه تشابه مع المراكز الحضرية القديمة أكثر مما ندركه، وهذا هو الحال مع مستوطنة تيوتيهواكان، التي كانت تقع على بعد 40 كم شمال شرق مكسيكو سيتي.

واستخدم الباحثون تقنية LIDAR ("الضوء" و"الرادار") للكشف عن أن معالم تيوتيهواكان - التي شُيّد جزء كبير منها الآن ومخفية عن الأنظار - ما تزال تنعكس في الطرق والهياكل التي أقيمت في الموقع نفسه اليوم، بعد حوالي 1500 سنة.

وسلطت الدراسة نفسها الضوء على بعض الهندسة المذهلة التي قام بها سكان تيوتيهواكان: إعادة توجيه الأنهار لتتناسب مع النقاط ذات الأهمية الفلكية، وتحويل كميات هائلة من التربة والصخور لتشكيل مدينتهم.

ويقول عالم الآثار الأنثروبولوجي ناوا سوغيياما، من جامعة كاليفورنيا، Riverside: "نحن لا نعيش في الماضي، لكننا نعيش مع إرث أفعال الماضي. في مدينة ضخمة مثل تيوتيهواكان، لا تزال عواقب تلك الإجراءات حاضرة على المناظر الطبيعية".

وبين عامي 100 قبل الميلاد و550 م، كانت تيوتيهواكان واحدة من أكبر مدن العالم القديم، حيث كانت تغطي حوالي 21 كيلومترا مربعا. وتتكون من العديد من الأهرامات والساحات والمباني التجارية والسكنية الأخرى.

وما تزال بعض الهياكل المذهلة لـ تيوتيهواكان موجودة حتى اليوم، ولكن الكثير منها قد فقد - وهنا يأتي دور تقنية LIDAR لرسم الخرائط الجوية، فهي تستخدم ضوء الليزر المنعكس لقياس الهياكل والمواد تحت الأرض.

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واستخدم الباحثون مزيجا من LIDAR، والمسوحات التي أجريت سيرا على الأقدام، وبيانات الخرائط التي جمعت سابقا لإجراء مقارنات بين تيوتيهواكان القديمة ووادي تيوتيهواكان كما هو اليوم - الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ووجدوا أن 65% من المناطق الحضرية في المنطقة تحتوي على ممتلكات أو سمات متعامدة في حدود 3 درجات من 15 درجة شرقا من الشمال الفلكي - وهي المحاذاة نفسها التي بنيت عليها تيوتيهواكان بعناية. وفي هذه الأثناء، بنيت الأسوار الصخرية الحديثة على غرار الجدران القديمة، التي أصبحت الآن تحت السطح.

كما استثمر سكان تيوتيهواكان القدماء الكثير في إعادة توجيه الأنهار وبناء القنوات: اكتشف الباحثون حوالي 16.9 كيلومترا من الممرات المائية الحالية تعود أصولها إلى منظر تيوتيهواكان الكلاسيكي المبكر.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تدعم المسارات البيئية والثقافية والأكاديمية الفريدة لوادي تيوتيهواكان تعريفا متعدد المقاييس للبشر كعوامل جيومورفولوجية".

وتقدر الدراسة أن نحو 372056 مترا مربعا من الأرض الاصطناعية وُضعت على مدى 300 عام في جميع أنحاء المنطقة. وفي المجموع، كشف عن 298 ميزة و5795 من مدرجات صنعها الإنسان لم تُسجل من قبل، في حين تمت الإشارة أيضا إلى أكثر من 200 ميزة كانت موجودة في السابق ومُحيت منذ ذلك الحين من خلال أنشطة التعدين.

ويواصل علماء الآثار اكتشاف أسرار جديدة حول تيوتيهواكان وتاريخها - رأينا سابقا باحثين يستخدمون أحدث التقنيات للكشف عن الأنفاق المخفية وعروض الطقوس في الموقع القديم.

ومن خلال هذه الدراسة الأخيرة، نعلم أن الابتكارات والاختيارات التي أجريت منذ أكثر من ألف عام تستمر في التأثير على الحضارة. وبعد ذلك، يريد الفريق توسيع تعيين LIDAR الخاص بهم لتغطية منطقة أوسع في ثلاثة أبعاد، عبر فترة زمنية أطول.

ونشر البحث في PLOS One.

المصدر: ساينس ألرت