العلماء يصممون كونا افتراضيا كاملا!

يحتوي الكون على كل ما يمكننا مراقبته، لذلك لا يستطيع علماء الفلك دراسة أكوان متعددة ليروا كيف يتحرك كوننا.

ولكن يمكنهم إنشاء محاكاة حاسوبية لكوننا، حيث يمكن لعلماء الفلك رؤية كيف تلعب عناصر مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة دورا في كوننا.

وتعرف محاكاة Uchuu بأنها أكبر محاكاة للكون وأكثرها تفصيلا على الإطلاق. وتحتوي على 2.1 تريليون "جسيم" في فضاء يبلغ عرضه 9.6 مليار سنة ضوئية. وتُظهر نماذج المحاكاة تطور الكون عبر أكثر من 13 مليار سنة.

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ونظرا لأن المادة المظلمة تشكل معظم المادة في الكون، فهي المحرك الرئيسي لتشكيل المجرات وتكتلها.

ويتطلب الأمر قدرا هائلا من الطاقة الحسابية والتخزين لإنشاء مثل هذا النموذج التفصيلي. واستخدم الفريق أكثر من 40 ألف نواة كمبيوتر و20 مليون ساعة كمبيوتر لإنشاء محاكاتهم، وأنتج أكثر من 3 بيتابايت من البيانات. وهذا 3000 تيرابايت أو 3 ملايين غيغابايت بالنسبة لنا نحن البشر. وباستخدام الضغط عالي الكثافة، تمكّن الفريق من ضغط نتائجهم إلى مجرد 100 تيرابايت من التخزين.

وما يزال هذا قدرا هائلا من البيانات، ولكن يمكن تخزينه على محرك أقراص واحد.

ويمتلك فريق Uchuu بياناتهم الأولية على skiesanduniverses.org، حتى تتمكن من استكشاف عالمهم الافتراضي كما تريد.

وبالإضافة إلى كونها محاكاة كونية مفصلة، يمكن استخدام محاكاة Uchuu من قبل الباحثين العاملين في التنقيب عن البيانات العلمية. ومع إنشاء مسوحات كبيرة للسماء والمزيد من عمليات المحاكاة، ستصبح البيانات كبيرة جدا وستلعب عمليات التنقيب عن البيانات دورا مهما في البحث الفلكي.

المصدر: ساينس ألرت