"ناسا" تجري تجارب على تاكسي طائر مستقبلي (صور + فيديو)

اختبرت "ناسا" في إطار بحوث تكنولوجيا الدرونات مروحية مصممة لتكون تاكسي طائرا.

وأشار موقع "space.com" إلى أن الاختبار على طائرة لم تطلق عليها أي تسمية بعد تم في قاعدة الطيران الكهربائي لشركة "جوبي" التي تعمل على تطوير التكنولوجيا مع "ناسا" منذ عشر سنوات.

وستقوم الطائرة التي تشبه نسخة مضخمة من الدرون المزود بست أقراص دوارة بتجارب الطيران في قاعدة الشركة بالقرب من منطقة بيغ سور الجبلية في كاليفورنيا، وتعد من التجارب الأولى على هذا النوع من الطائرات.

وقام الباحثون بتطوير نوع من المركز السمعي المتنقل لتعقب المركبة الطائرة بـ50 مكبرا للصوت وجمع البيانات حول الضجيج الذي تصدره.

ويعتبر الضجيج عاملا مهما في تبني رحلات الإقلاع والهبوط العامودية.

We enjoyed hosting @Uber CEO and fellow transportation pioneer @dkhos at our Electric Flight base in California to witness a test flight of our all-electric vertical take-off and landing aircraft. #eVTOL#testflight#uamhttps://t.co/ktYSe826v0 — Joby Aviation (@jobyaviation) September 2, 2021

Our prototype #eVTOL aircraft, pictured with its props in cruise configuration at our new manufacturing facility in Marina, California. We added LED lights to the blade tips to capture this amazing visual!#electrictransportationpic.twitter.com/9CwA1SBErr — Joby Aviation (@jobyaviation) August 30, 2021

We're excited to be the first #eVTOL company to fly as part of @NASAAero's Advanced Air Mobility National Campaign. Building on almost a decade of joint research with @NASA into electric flight, this two-week campaign will study the noise footprint of our aircraft. @NASAArmstrong — Joby Aviation (@jobyaviation) September 1, 2021

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