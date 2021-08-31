لقطات تكشف كيف تسير "كائنات أبدية" تُعرف بأنها لا تُقهر!

تُعرف كائنات تسمى "الدببة المائية" بأنها شديدة الغرابة، حيث يمكن تجفيفها في الزجاج على سبيل المثال، ثم إطلاقها من بندقية، وبمجرد ترطيبها، ما يزال بإمكاننا الحصول على كائن حي.

ولم تكن جوانبها الخارجية هي الأمر الوحيد الصعب أيضا، حيث اكتشف العلماء العام الماضي أن لديها أيضا بروتينات دروع خاصة من الحمض النووي.

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P.S. We have *plenty* more videos, and somehow they are all this cute + cool https://t.co/N4PT1p4oUK — Jasmine Nirody (@jasnir_) March 22, 2021

ولكن، إذا تراجعنا عن قدرتها الهائلة على التعرض للضرب، فهناك العديد من الأشياء الغامضة الأخرى المتعلقة بها. فمثلا، كيف تمشي هذه الكائنات الصغيرة؟.

(Nirody et al., PNAS, 2021)

(Nirody et al., PNAS, 2021)

وكتبت عالمة الأحياء الميكانيكية في جامعة روكفلر، ياسمين نيرودي، على تويتر: "لديها مشية منتظمة، وتبدو بشكل ملحوظ مثل تلك الحيوانات الأكبر بكثير!".

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لذلك، سجلت نيرودي وزملاؤها المشي البطيء لأنواع Hypsibius dujardini لتحليل تنسيق المشية والساق.

وتقول نيرودي: "لم نجبرها على فعل أي شيء. في بعض الأحيان تكون قاسية حقا وتريد فقط التنزه حول الركيزة. وفي أوقات أخرى، ترى شيئا يحلو لها وتركض نحوه".

وأخذ الفريق "الدببة المائية" عبر أسطح مختلفة، ووجدوا أن نمط خطوتها مشابه جدا للحشرات - على الرغم من اختلاف أحجام المجموعتين بشكل لا يصدق.

وسجّل الفريق أيضا "الدببة المائية" التي تحاول المشي على زجاج أملس (لم تبتعد كثيرا على السطح الأملس)، وعلى المواد الهلامية بمستويين مختلفين من الصلابة، لمعرفة كيف غيّر ذلك سيرها في الظروف المختلفة.

وكتب الفريق في ورقة بحثية جديدة: "وجدنا أن الدببة المائية تكيّف حركتها مع نمط التنسيق "الراكض" عند المشي على ركائز أكثر ليونة".

ونشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت