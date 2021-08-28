مصدر: الجيش الروسي استخدم "الدرع المعزز" في سوريا

قال مصدر في شركة "روستيخ"، في حديث على هامش فعاليات منتدى "جيش 2021"، إن العسكريين الروس استخدموا بالفعل الهياكل الخارجية المدعومة، خلال تنفيذ مهامتهم في سوريا.

وذكر المصدر، أن "الهيكل الخارجي المدعوم"، الذي يسمى أيضا بالدرع المعزز بالطاقة Powered exoskeleton، هو عبارة عن روبوت متنقل يعمل بالطاقة، يرتديه المقاتل مما يزيد بشدة قدرته وإمكانياته.

وأشار المصدر، إلى أن هذه التجهيزات تزيد من الإمكانات القتالية ليس فقط للعناصر بل وللوحدات العسكرية.

وأضاف: "بالإضافة إلى زيادة قدرات العسكري، فإن الإمكانات القتالية للوحدة بأكملها تتزايد عدة مرات. ويتجلى ذلك من خلال تجربة الاستخدام القتالي. تعمل حاليا في سوريا، وحدات كشف وتفجير الألغام، وهي مزودة بهياكل خاملة من هذا النوع".

ونوه بأن الهياكل الخاملة المذكورة، غير مجهزة بمحركات، ولكن بفضل الهيكل، يتقلص الجهد على الجهاز العضلي الهيكلي للمقاتل، وهو ما يسمح له بحمل الأحمال لمسافة أكبر.

في وقت سابق، ذكرت "روستيخ"، أنها قامت بإنتاج أول هيكل خارجي قتالي بمحركات كهربائية، وتم عرضه في جناحها في منتدى الجيش.

المصدر: نوفوستي