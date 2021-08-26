تصميم مظلات روسية لإنزال الغواصين المقاتلين

قال المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية الكبرى، إنه تم تصميم وإنتاج منظومة هبوط مظلية لتستخدم من قبل الغواصين المقاتلين. ويجري في الوقت الراهن اختبارها عمليا.

وأضاف المكتب، في بيانه اليوم: "تقوم شركة تيخديناميكا، التابعة لمؤسسة روس تيخ، باختبار نظام جديد للمظلات لإنزال الغواصين على سطح الماء بكامل عتادهم وتجهيزاتهم. وتسمح هذه المنظومة للمقاتل بالتخلص بسرعة وأمان من المظلة، والبدء في تنفيذ مهمته قتالية تحت الماء".

ويمكن استخدام المظلة الجديدة، على ارتفاعات تصل إلى 8000 متر مع سرعة تحليق الطائرة من 140 إلى 350 كيلومترا في الساعة.

توفر المظلة الجديدة "كريلو" التي تبلغ مساحتها 37.2 مترا مربعا، قدرة تحمل تصل إلى 225 كلغم. وهي تسمح بتحميل ضمنها، معدات الغطس وإنزال الغواص بكامل معداته. بالإضافة إلى ذلك، توجد أداة ربط لحزام شحن متعدد الوظائف يصل وزنه إلى 130 كلغم.

من جانبه، قال إيغور ناسينكوف مدير عام شركة "تيخديناميكا": "تتميز المظلة كذلك في أن نظام تعليقها يسمح للمظلي مع معداته الخاصة بالتحرر بسرعة وأمان من المظلة، والغطس تحت الماء والبدء في أداء مهمته القتالية".

المصدر: نوفوستي