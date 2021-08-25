نظام ذكاء اصطناعي يؤنس الصينيين والصينيات في وحدتهم

لجأ العديد من الصينيين إلى نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي من أجل العثور على شريك يرفع المعنويات ويتجاوب في أي وقت، "لكنه ليس من البشر".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشابة الصينية ميليسا قولها إنها صممت بنفسها فارس أحلامها مع روبوت دردشة (تشاتبوت) يقوم على نظام "شياوآيس" للذكاء الاصطناعي الذي يضم 150 مليون مستخدم في الصين وحدها.

وأوضحت ميليسا أن "البعض من أصدقائي خضعوا لعلاج نفسي، لكن الأمر مكلف ولا يأتي دوما بالنتائج المرجوة".



وأضافت: "أما "شياوآيس"، فهو يتيح لي التنفيس عن همومي ويقوم فعلا بطمأنتي".

وهذا النظام الشبيه بخدمة المساعدة الصوتية "سيري" من "آبل" متوافر في غالبية الهواتف الذكية التي تباع في الصين، بنسخة ذكورية وأخرى نسائية.

ويمكن للمستخدمين تبادل الرسائل الصوتية أو الكتابية والصور بواسطة هذه التقنية وقضاء عطلة افتراضية مع توأم روحهم.

ويستحوذ هذا النظام على ما لا يقل عن 60 % من التفاعلات العالمية بين البشر وخدمات الذكاء الاصطناعي، وفق ما يكشف المدير العام لـ "شياوآيس" لي دي.

المصدر: "أ ف ب"