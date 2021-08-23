مركز أبحاث روسي يعرض مادة لحام ذاتي فائقة السرعة في "منتدى الجيش-2021" (فيديو)

عرض مركز أبحاث "م.ف. كيلدش"، التابع لمؤسسة "روس كوسموس"، عينة من لحام يتكون من طبقات متعددة من مواد مركبة لها خاصية الالتحام الذاتي، في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021".

وقد عرضت الباحثة في المركز، إيرينا زالتوفا، تفاصيل الوظائف التي يمكن استخدام هذا المنتج فيها، حيث أنه مخصص للهياكل القابلة للنفخ والانتشار في الفضاء الخارجي، وكذلك في الظروف الأرضية.

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يتميّز هذا اللحام الذاتي بالتئامه الفوري "في ظرف ثانية واحدة"، وإصلاح مناطق التسرب الناجمة عن اصطدام نفايات فضائية صغيرة، حتى في حال حدوث ثقب نافذ. حيث يستمر الهيكل في الحفاظ على الضغط الداخلي، ما يقلل الخسائر إلى حد كبير.

وأشارت زالتوفا إلى أنه لم يتم بعد التخطيط لتشغيل هذه المادة على نطاق صناعي، فهي تقدم الآن في شكل نماذج أولية، وعينات تجريبية.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش-2021" للمرة السابعة على أراضي مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، وأرض التدريب "ألابينو" في الفترة من 22 وحتى 28 أغسطس.

المصدر: RT