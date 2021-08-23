إيرلندا.. العثور على صنم خشبي عمره 1600 عام

عثر علماء الآثار في إيرلندا خلال إنشاء طريق غرب البلاد، على صنم منحوت من خشب البلوط، ارتفاعه 8 أقدام (243.84 سم)، عمره 1600 عام.

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وتشير مجلة ARTnews، إلى أن علماء الآثار استخرجوا الصنم الخشبي من مستنقع في مقاطعة روسكومون، على بعد 6.5 كيلومتر من مدينة راتكروغان، عاصمة إحدى الممالك الإيرلندية الخمس القديمة. يقع في هذه المنطقة أكثر من 240 موقعا أثريا، بما فيها تلال تعود للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، وقلاع وتحصينات ترابية. وكان يعتقد سابقا أن راتكروغان هي بوابة الدخول إلى العالم الآخر، وفي العصور الوسطى أصبحت تسمى "بوابات الجحيم الإيرلندية".

وقد عثر علماء الآثار بجانب الصنم الخشبي، على عظام الحيوانات وخنجر للطقوس ، لذلك يعتقد الباحثون، أن هذا المكان كان مخصصا لتقديم الأضحية للإله الوثني .

وتقول عالمة الآثار إيفا كامبل، "كان أسلافنا يؤمنون بأن المستنقعات هي أماكن غامضة، يمكن عبرها التواصل مع الآلهة والعالم الآخر".

وسوف يخضع هذا الصنم خلال السنوات الثلاث المقبلة، لعمليات صيانة وترميم، وبعدها يعرض في المتحف الوطني الإيرلندي.

المصدر: نوفوستي