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شاهد بالفيديو لأول مرة.. تصوير غزو فيروس كورونا لخلايا الدماغ

الصحة

شاهد بالفيديو لأول مرة.. تصوير غزو فيروس كورونا لخلايا الدماغ
Video Screenshot
تسلل فيروس كورونا لخلايا الدماغ
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق فيروس كورونا المستجد لخلايا دماغ خفاش.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، ولقد لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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