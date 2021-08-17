المكسيك.. اكتشاف باقات عمرها حوالي 1800 عام

اكتشف علماء الآثار في مدينة تيوتيهواكان الأثرية القديمة الواقعة قرب مكسيكو سيتي في وسط المكسيك، باقات نباتات عمرها من 1800 إلى ألفي عام.



وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن علماء الاثار عثروا على هذه الباقات على عمق 18 مترا تحت مبنى المعبد المخصص لـ كيتزالكواتل (Quetzalcoatl) ومعناها "الثعبان ذو الريش" - أحد الآلهة المهمة في عصر أمريكا الوسطى القديمة.

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ويعتقد الخبراء، أن هذه النباتات قد تكون بمثابة تكريم لـ Quetzalcoatl. لأن السكان المحليين كانوا يعتقدون أن هذا الإله أهدى الذرة للبشر، وشارك في خلق الناس.

ووفقا لعالم الآثار سيرجيو غوميز من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، حفظت سيقان النباتات بحالة جيدة.

ويقول، "عثرنا على أربعة باقات بحالة جيدة جدا، مربوطة بحبال يحتمل أنها مصنوعة من القطن".

ويضيف، هذا "اكتشاف مهم جدا"، لأنه يؤكد على أنه في هذا المكان كانت تقام طقوس دينية. لذلك يتعين على الفريق العلمي تحديد من قدم هذه الهدايا.

ويذكر أن علماء الاثار يعملون في هذه المدينة الأثرية القديمة منذ 12 عاما ، درسوا خلالها التربة القديمة وتركيب الصخور والأهرامات وأنقاض القصور، من أجل العثور على أدلة عمّن عاش فيها ذات يوم.

ووفقا لصحيفة Daily Mail، يعتقد العلماء، أن هذه المدينة بنيت عام 100 قبل الميلاد، واستمرت حتى القرن الثامن الميلادي. يعتبر علماء الآثار تيوتيهواكان واحدة من أكثر المناطق نفوذاً في أمريكا الشمالية قبل الغزو الإسباني. وكان يسكنها في ذروة تطورها حوالي 200 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي