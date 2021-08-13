تحذير الروس من حقبة مناخية جديدة

قال يفغيني تيشكوفيتس، أحد كبار المختصين في مركز فوبوس لتوقعات الطقس بموسكو في مقابلة مع RT، إن روسيا تشهد بداية عصر مناخي جديد.

وذكر المختص، أن هذه العملية المناخية ستبدأ بعد حلول عام 2035.

وأضاف الخبير: "تظهر أربعة نماذج رئيسية راسخة ... أحدها يمنحنا فرصة، ويشير إلى أننا سنبدأ بعد عام 2035 في العودة إلى توازن النظام المناخي. وليس فقط سنعود بل وسنفتح الباب لاحقا لبدء العد التنازلي لعصر مناخي جديد، ما يسمى بالعصر ما بين الجليدي والجليدي".

Россиян предупредили о новой климатической эпохе после 2035 годаhttps://t.co/CZPVEPdxNVpic.twitter.com/Ygh4Dgxxk8 — РИА Новости (@rianru) August 13, 2021

وأكد الخبير أن الناس في السنوات القادمة سيتأقلمون مع التغيرات في الظروف المناخية، والتي لن يكون لها تأثير حاسم على حياتهم.

المصدر: نوفوستي