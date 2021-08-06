"آبل" تسعى لمنع تحميل صور استغلال الأطفال جنسيا على "آي كلاود"

أعلنت شركة "آبل" أنها ستطبق نظاما لفحص الصور على هواتف "آي فون" في الولايات المتحدة قبل تحميلها على خدمة التخزين "آي كلاود" لضمان عدم احتوائها على صور لاستغلال الأطفال جنسيا.

وقالت الشركة إنها إذا رصدت تحميل مثل هذه الصور على "آي كلاود" فستراجعها وتبلغ مسؤولي إنفاذ القانون بشأن المستخدم قبل تعليق حسابه.

ويستجيب نظام "آبل" الجديد لطلبات من سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في وقف الاعتداءات الجنسية على الأطفال مع احترام الخصوصية التي تعد من المبادئ الأساسية لعلامة الشركة التجارية.

وقال مدافعون عن الخصوصية إن هذا النظام قد يفتح الباب أمام مراقبة الخطاب السياسي وغيره من أشكال المحتوى الأخرى على هواتف آي فون.

المصدر: "رويترز"