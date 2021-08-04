غرينلاند تفقد جليدا في يوم واحد يكفي لتغطية فلوريدا في بوصتين من الماء!

قال مسؤولون إن الغطاء الجليدي في غرينلاند فقد 8.5 مليار طن من الكتلة السطحية في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو ما يكفي من الجليد لغمر فلوريدا في بوصتين من الماء.

وكان الذوبان الشديد الذي حدث في 27 يوليو بسبب موجات الحر في شمال غرينلاند التي رفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 68 درجة فهرنهايت - ضعف متوسط ​​درجة الحرارة في الصيف، وفقا للمعهد الدنماركي للأرصاد الجوية.

وفي حين أن هذا الحجم كان أقل من الرقم القياسي لذوبان الجليد في يوم واحد في عام 2019، والذي كان 12.5 مليار طن، غطى حدث الأسبوع الماضي مساحة أكبر.

وقدر العلماء أن الذوبان من الغطاء الجليدي في غرينلاند تسبب في حوالي 25% من ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي الذي شوهد خلال العقود القليلة الماضية.

وإذا ذاب كل جليد غرينلاند، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بمقدار 20 قدما أخرى - لكن من غير المتوقع أن يحدث هذا في أي وقت قريب.

ويمكن لأحداث الذوبان أن تخلق حلقات تغذية مرتدة تؤدي إلى مزيد من الاحترار والذوبان في غرينلاند، وفقا لماركو تيديسكو، عالم المناخ في جامعة كولومبيا.

وقال تيديسكو، أستاذ الأبحاث في مرصد "لامونت دوهرتي الأرضي" بجامعة كولومبيا، لرويترز: "إنها تضع غرينلاند حقا لتكون أكثر عرضة لبقية موسم الذوبان''.

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وتعد صفيحة غرينلاند الجليدية ثاني أكبر كتلة من جليد المياه العذبة على هذا الكوكب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع (695000 ميل مربع)، وتحتل المرتبة الثانية بعد القارة القطبية الجنوبية.

وبدأ ذوبان الصفائح الجليدية في عام 1990 وتسارع منذ عام 2000.

ويقول الباحثون في Polar Portal إن فقدان الكتلة في السنوات الأخيرة أكبر بأربعة أضعاف مما كان عليه قبل عام 2000.

ويبدأ ذوبان غرينلاند عادة في يونيو ويستمر حتى أغسطس، لكن البيانات تظهر أن الجزيرة فقدت أكثر من 100 مليار طن من الجليد منذ يونيو.

وقال براد ليبوفسكي، عالم الجليد في جامعة واشنطن، لصحيفة الغارديان: "من الصعب القول هل سيكون عاما قياسيا للذوبان هذا العام؟، لكن هناك الكثير من الهواء الدافئ والرطب فوق الغطاء الجليدي الذي يسبب كمية مذهلة من الذوبان. والأمر المزعج بالنسبة لي هو الرد السياسي، أو عدمه. يشبه ارتفاع مستوى سطح البحر قطارا بطيئا، ولكن بمجرد أن يتدحرج لا يمكنك إيقافه، إنه ليس خبرا رائعا".

وحذر تيديسكو وعلماء آخرون من أن النماذج المستخدمة لإسقاط فقدان الجليد في المستقبل لا تعكس تأثير تغير أنماط دوران الغلاف الجوي - ما يعني أنها قد تقلل من شأن الذوبان المستقبلي لغرينلاند، التي تقع بين المحيطين المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.

وفي الوقت نفسه، ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من بقية الكوكب، وذلك بسبب عوامل تشمل تلاشي الجليد في المحيط المتجمد الشمالي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن درجات حرارة الجو فوق غرينلاند كانت "مثيرة للقلق" في 28 يوليو.

واحتل الغطاء الجليدي في غرينلاند عناوين الصحف مؤخرا، حيث يخشى العلماء أن يقترب من نقطة اللاعودة مع "الذوبان المتسارع".

وأصدر التحذير الصارم في مايو الماضي من قبل علماء في جامعة كوبنهاغن وجامعة القطب الشمالي في النرويج، الذين حللوا حوض جاكوبشافن، الواقع في الجزء الأوسط الغربي، أحد أكبر خمسة أحواض في غرينلاند.

وإذا تعرضت هذه المنطقة للذوبان الشديد مثل بقية الغطاء الجليدي الهائل، فقد تختفي تماما - وهو حدث من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار 23 قدما.

وقال الدكتور نيكلاس بويرس، الأستاذ بجامعة كوبنهاغن، في بيان: "ربما نشهد بداية زعزعة استقرار واسعة النطاق، لكن في الوقت الحالي، لا يمكننا الجزم بذلك، للأسف. وحتى الآن، الإشارات التي نراها إقليمية فقط، ولكن قد يكون ذلك ببساطة بسبب ندرة البيانات الدقيقة وطويلة الأجل لأجزاء أخرى من الغطاء الجليدي".

المصدر: ديلي ميل