العلماء يعثرون على بديل للجبس الطبيعي

يقترح فريق علماء دولي بمن فيهم من روسيا، طريقة اقتصادية لإنتاج مواد بناء رابطة عالية الجودة، أساسها الجبس الاصطناعي الذي يستخرج من النفايات الصناعية.

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ويشير المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية في موسكو، إلى أن مواد البناء الرابطة تستخدم على نطاق واسع في عمليات البناء. وتتميز هذه المواد بخفة وزنها وانخفاض مستوى توصيلها للحرارة والصوت ومقاومتها للنار وليونتها. كما أنها لا تسبب الحساسية والسحار السيليسي، (من أمراض الرئة التي يعاني منها العاملون في مجال البناء نتيجة استنشاقهم غبارا يحتوي على ثاني أكسيد السيليكون (السيليكا).

ويقترح فريق العلماء الدولي الذي يضم علماء من روسيا وبيلاروس وإيرلندا، طريقة مبتكرة لإنتاج مواد بناء رابطة عالية الجودة أساسها الجبس الاصطناعي الذي مصدره النفايات الصناعية. وتتضمن هذه الطريقة تخفيف حمض الكبريتيك من نفايات إنتاج الألياف الكيميائية بالماء ومن ثم تحييده باستخدام مخلفات الحجر الجيري.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه الطريقة في إنتاج الجبس لا تتطلب طاقة كهربائية كبيرة.

ويقول فالنتين رومانوفسكي من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، "تسمح هذه الطريقة المقترحة لإنتاج مواد بناء رابطة على أساس الجبس الاصطناعي، بتخفيض كبير في تكلفة الإنتاج نتيجة تبسيط تكنولوجيا الإنتاج".

وقد أظهرت نتائج اختبارات هذه المادة الرابطة، أنها تلبي جميع متطلبات مواد البناء من هذه الفئة، وتتفوق على المواد الرابطة التي أساسها الجبس الطبيعي في عدة مؤشرات.

التفاصيل الكاملة منشورة في مجلة Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

المصدر: نوفوستي