النرويج تعدّل سفنها الحربية

ذكر موقع موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن النرويج ماضية في مشروع تعديل بعض سفنها الحربية لتكون قادرة على العمل في المناطق الحارة.

وتبعا للموقع فإن "وكالة المشتريات الدفاعية النرويجية تقدمت مؤخرا بالشكر لشركة Navantia الإسبانية، بعد أن استكملت الأخيرة عملية تحديث إحدى السفن العسكرية النرويجية من فئة Fridtjof Nansen، لتصبح السفينة قادرة على العمل في المناطق الحارة كمناطق خطوط العرض الاستوائية".

وأشار الموقع إلى "أن تعديل السفينة جرى في إطار عقود كانت قد وقعتها النرويج مع الشركة المذكورة عام 2020، ونصت العقود على تعديل أنظمة التبريد للسفينة وغرف المحركات فيها، واستبدال بعض المعدات والأسلاك واللوحات الكهربائية".

وحول الموضوع قال قائد سلاح البحرية النرويجي، إسبين هولتار: "أثبتت شركة Navantia نفسها كشريك موثوق خلال عملية تحديث فرقاطة Roald Amundsen، تعديل هذه الفرقاطة كان بمثابة خطوة تجريبية، وسنسعى لتعديل العديد من سفن Fridtjof Nansen التي يملكها جيشنا".

وتجدر الإشارة إلى أن سفن Fridtjof Nansen التي يمتلكها سلاح البحرية النرويجية تعتبر نسخا مطورة عن سفن Alvaro de Bazan الإسبانية، ويبلغ طول كل سفينة 132 مترا، وعرضها 16.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5300 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا