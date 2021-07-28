الصين تطور أول سفينة أبحاث بنظام ملاحة ذاتي

ذكرت وسائل إعلام صينية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع تطوير سفينة جديدة للأبحاث العلمية ستكون قادرة على الإبحار وتحديد وجهتها دون تدخل بشري.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة تم تصميمها من قبل خبراء China Ship شركة Design & Research Centerالتي تعمل على تطوير السفن والتقنيات المتقدمة في مجال الهندسة البحرية وبمشاركة 8 معاهد وجامعات صينية، وستبنى في مصنع Huangpu Wenchong التابع للشركة المذكورة.

ويبلغ طول السفينة حسب التسريبات 88.5 م، وعرضها 6.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه 2000 طن، وستكون قادرة على الإبحار بسرعة 18 عقدة بحرية.

وبالإضافة إلى أنظمة الملاحة الذاتية سيكون بالإمكان التحكم بهذه السفينة عن بعد من قبل مراكز بحرية أو سفن أخرى، كما ستجهز هذه السفينة أيضا بأحدث أجهزة السونار ومعدات البحث العلمي وسبر أعماق البحار، وربما منصات لحمل المروحيات الصغيرة أو الدرونات التي ستستعمل لأغراض البحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصنع Huangpu Wenchong الذي ستبنى فيه هذه السفينة يعتبر من أشهر مصانع بناء السفن العسكرية والمدنية في الصين حاليا.

المصدر: سلاح روسيا