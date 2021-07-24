فيضانات "كارثية" تجتاح ألمانيا والصين وناسا تحذر من "تذبذب القمر"

شهد العالم خلال الأيام الماضية فيضانات مدمرة أدت إلى مقتل العشرات في ألمانيا والصين ومناطق أخرى من الأرض، فيما نشرت ناسا دراسة حديثة تحذر من فيضانات كارثية مع ظاهرة "تذبذب القمر".

دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا بالتعاون مع جامعة هاواي، ونُشرت مؤخرا في مجلة Nature Climate Change، حذرت من احتمال حدوث "تذبذب" في مدار القمر قد يؤدي إلى فيضانات غير مسبوقة على الأرض خلال العقد المقبل، يمكن أن تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية وإجلاء تجمعات سكانية.

ورغم أن "تذبذب القمر" هو في الواقع حدث طبيعي، إلا أن ارتفاع المد والجزر بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغير المناخ، يمكن أن يشكلا "ضربة مزدوجة"، ستؤدي إلى حدوث فيضانات أكبر في العقد المقبل.

وكانت الأرض قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجات أمطار غزيرة وفيضانات مروعة، أدت إلى مقتل العشرات في مناطق مختلفة من العالم، ومنها ألمانيا التي لا تزال تحت وقع الصدمة، جراء هذه الكارثة الطبيعية الأكبر في تاريخ البلاد الحديث.

وفي الصين أيضا، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية"، بعدما أعلنت السلطات في تشنغتشو مصرع 12 شخصا جراء سيول غمرت مترو أنفاق في المدينة الواقعة وسط البلاد. وأعلنت سلطات تشنغتشو أنها قامت بإجلاء نحو 200 ألف شخص من المدينة المنكوبة، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا جراء الفيضان.

ما الذي يمكن أن تؤدي إليه ظاهرة "تذبذب القمر" إذا ما تزامنت مع حدوث تغيرات مناخية؟

أسئلة عديدة ناقشها برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وضيفيه الدكتور عمار السكجي، مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية والدكتور ضوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي.

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