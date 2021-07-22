محرك البحث "غوغل" سيزود مستخدميه بأسباب العثور على النتائج التي تظهر لهم

أعلنت شركة "غوغل"، اليوم الخميس، أنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث الخاص بها، مزيدا من المعلومات حول سبب العثور على نتائج البحث التي تظهر لهم.

وأضافت الشركة أن الباحثين عن استفسارات على محرك البحث "غوغل" سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.

وتجري "غوغل" تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها. وفي وقت سابق من هذا العام قدمت الشركة خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها.

وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعا ما يتطور بسرعة وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.

المصدر: "رويترز"