ما مصير دبابة "ستالين" في مصر؟

تم تصدير دبابات "إي أس – 3" ( يوسف ستالين – 3) بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى الدول الصديقة للاتحاد السوفيتي وبينها العراق ومصر وسوريا.

Bonita estampa la de este carro de combate pesado #IS3M capturado por #israel a los egipcios y usado como artillería móvil, en la Linea #BarLev en 1973.

🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/qE1TWsVuyn — TRUFAULT 'Historia Militar' (@TRUFAULT) July 13, 2021

وقد تسلمت جيوش تلك البلدان نحو 170 دبابة ثقيلة من هذا النوع وحصل الجيش المصري منها على 100 دبابة شاركت في حرب حزيران عام 1967 ضد إسرائيل. وتبيّن أن الدروع القوية لتلك الدبابات قادرة على تحمل إصابات الذخائر خارقة الدروع عيار 90 ملم التي أطلقتها مدافع M48 Patton أمريكية الصنع..

إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من الاستيلاء على 70 دبابة منها وكان نصفها بحالة تقنية جيدة.

وخدمت تلك الدبابات لفترة ما في الجيش الإسرائيلي حيث تم تصوير دبابة "إي إس – 3" نهاية الستينيات في أحد خنادق خط "بارليف" على الضفة الشرقية لقناة السويس. واستخدمت تلك الدبابات كنقاط نارية ثابتة منزوعة المحركات التي حل محلها احتياطي ذخائر عيار 122 ملم.

واستولى عليها الجيش المصري الذي عبر جنوده عام 1973 قناة السويس. وهناك معلومات تفيد بأن الجيش المصري لم يُخرج تلك الدبابات من حوزته إلا بحلول ثمانينيات القرن الماضي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا