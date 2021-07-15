"شمس اصطناعية" قد تزوّد كوكبنا بالطاقة تصنّعها شركة بريطانية ناشئة تسابق شركات كبرى!

يجلس عالم بريطاني في غرفة تحكم عالية التقنية في منطقة صناعية في وادي التايمز بالقرب من ديدكوت، مئات المرات كل شهر، ينقر فوق ماوس الكمبيوتر الخاص به.

وفي كل مرة يفعل ذلك، يُطلق حزمة عالية الطاقة من الجسيمات دون الذرية في سحابة مظلمة ودوامة من غاز الهيدروجين شديد السخونة، والمعروفة باسم البلازما، الموجودة داخل خزان فولاذي كروي يبلغ قطره حوالي 6 أقدام.

وتتوهج البلازما على الفور، وفي تلك المرحلة تصبح المكان الأكثر سخونة في النظام الشمسي، وأكثر سخونة حتى من لب الشمس - أي أكثر من 15 مليون درجة مئوية. وفقط نظام من المغناطيسات الكهربائية القوية للغاية يمنع الأوعية التي تحتوي على البلازما من التبخر على الفور.

ويعد العالم، الذي يعمل في شركة Tokamak Energy الناشئة ذات التقنية العالية، جزءا من فريق من الخبراء الرائدين على مستوى العالم الذين يحاولون إعادة إنشاء الاندماج النووي، وهي العملية التي تجعل النجوم تحترق - من أجل اندماج ذرتين من الهيدروجين لصنع واحدة من الهيليوم، تطلق كميات هائلة من الطاقة.

وكان تسخير الاندماج على نطاق تجاري هو الكأس المقدسة لقطاع تكنولوجيا الطاقة منذ الثلاثينيات.

ويقول الخبر السار إن شركة Tokamak البريطانية، رائدة عالميا في السباق لتطوير جهاز اندماج قابل للتطبيق تجاريا من شأنه إحداث ثورة في قطاع توليد الطاقة.

وعلى عكس مفاعل الانشطار النووي التقليدي - حيث تُطلق الطاقة عن طريق تقسيم ذرات اليورانيوم - لا يمكن لمحطة توليد الطاقة الاندماجية أن تذوب أبدا مثل المفاعل في الدراما التلفزيونية الواقعية المرعبة لعام 2019 حول كارثة تشيرنوبل عام 1986، والتي أطلقت عمودا مشعا جعل الريف المحيط غير آمن لسكن الإنسان لعقود.

ويصبح مفاعل الاندماج، الذي تعطلت وظيفته، باردا ببساطة، حيث تتلاشى عملية الاندماج. وعلاوة على ذلك، فإن وقود مفاعل الاندماج لا ينضب وهو رخيص بشكل لا يمكن تصوره لأن مادته الخام، الهيدروجين، يمكن اشتقاقها من مياه البحر.

وكبداية، سيصدر صوت ناقوس الموت لمحرك الاحتراق الداخلي والغازات الدفيئة الضارة التي يطردها.

ويمكن استخدام النسخ المحمولة الأصغر حجما لتشغيل الطائرات وسفن الحاويات، ما يقلل من مصدر رئيسي آخر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن الاستفادة من الحرارة التي ينتجها مفاعل الاندماج بواسطة جهاز - اخترعه فريق هيئة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة، ومقره أيضا أوكسفوردشاير - يُسمى المُحول. ويمكن استخدامه لتسخين البخار لتشغيل التوربينات، وبالتالي توليد الكهرباء التي من شأنها تشغيل المراوح.

ولن تكون الكهرباء التي ينتجها الاندماج خالية من الكربون فحسب، بل - على عكس طاقة الرياح والألواح الشمسية - محصنة ضد تغير الطقس.

ولكن نظرا لأن المتشككين في الاندماج يحبون المزاح، مهما كان الجهد العلمي والتقدم الظاهر عظيما، فإن القوة الناتجة عن الاندماج تظل دائما على بعد "50 عاما" على الأقل.

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ووفقا للمؤسس المشارك لشركة Tokamak Energy ونائب الرئيس، الدكتور ديفيد كينغهام، فإن هذا الادعاء الرافض لم يعد صحيحا.

وفي غضون أسابيع قليلة، كما يقول، سيمر مفاعل ديدكوت الحالي - المعروف باسم ST 40 - معلما رئيسيا، عندما تصل بلازماه إلى 100 مليون درجة مئوية - أكثر من ستة أضعاف حرارة قلب الشمس.

ويصر على أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتقديم أول محطات طاقة اندماج نووي تجارية في العالم بحلول أواخر العقد الثالث من القرن الحالي.

وليست واحدة فقط، بل العديد منها، لتٌنشر عالميا باستخدام العلم الرائد في بريطانيا والمصنع على خط إنتاج بريطاني، كل آلة قادرة على إنتاج ثابت يبلغ 150 ميغاوات - وهو ما يكفي لتشغيل مدينة يبلغ عدد سكانها 150 ألف شخص.

ويُؤخذ تفاؤل الدكتور كينغهام على محمل الجد، من قبل الحكومات والمستثمرين على حد سواء.

ومن المقرر أن تتضاعف قوتها العاملة الحالية البالغ عددها 165 - والتي تضم كبار العلماء من بريطانيا ومن جميع أنحاء العالم - بحلول نهاية العام المقبل، حيث تفتتح مختبرات وورش عمل جديدة.

وتستخدم المفاعلات الأخرى المغناطيسات الكهربائية لاحتواء البلازما. وتُصنّع باستخدام موصلات فائقة - وهي مواد لا تقدم مقاومة للتيار الكهربائي عند تبريدها لتقترب من الصفر المطلق، ناقص 273 درجة مئوية.

ولكن الحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة هذه يتطلب قدرا هائلا من الطاقة - لدرجة أنه من المحتمل أن يستهلك الكثير من ناتج المفاعل.

ولمكافحة هذه المشكلة، طورت شركة Tokamak Energy مغناطيسات فائقة الموصلية فائقة الحرارة وحصلت على براءة اختراع لها والتي تستهلك عُشر الطاقة فقط، وذلك باستخدام مادة تُعرف باسم Rare Earth Barium Copper Oxide.

المصدر: ديلي ميل