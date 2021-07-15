تطوير أجسام مضادة لمنع الحمل "تشلّ" الحيوانات المنوية!

طور علماء في كلية الطب بجامعة بوسطن جسما مضادا يقولون إنه يتسبب في تكتل الحيوانات المنوية معا وتصبح غير متحركة.

واختُبر الجسم المضاد لمنع الحمل البشري (HCA)، الذي طُوّر بالاشتراك مع ZabBio ومقره سان دييغو، على الحيوانات المنوية من متطوعين عاديين وأصحاء بتركيزات متنوعة وتحت ظروف مختلفة في المختبر.

وفي غضون 15 ثانية، تجمدت الحيوانات المنوية والتصقت ببعضها البعض.

وينتج بعض الرجال والنساء بشكل طبيعي "الأجسام المضادة للحيوانات المنوية" في إفرازات الأعضاء التناسلية، ما يجعلهم يعانون من العقم.

ولكن ديبورا أندرسون، أستاذة الطب في جامعة بوسطن والمعدة المشاركة لورقة بحثية جديدة في The Lancet، قالت إن HCA يمكن إعطاؤه عن طريق المهبل في شريط قابل للذوبان "كطريقة تحديد النسل تتحكم فيها المرأة عند الطلب''.

وقال الباحثون إن الجسم المضاد لم يسبب التهابا مهبليا في اختبارات زراعة الأنسجة المعملية، ويتم اختباره الآن في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على البشر.

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ويمكن استخدام HCA من قبل النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل المتاحة حاليا، وقد يكون له تأثير كبير على الصحة العالمية.

ويمكن أيضا دمجه مع الأجسام المضادة الأخرى - مثل تلك التي تكافح فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الهربس البسيط - لإنشاء مادة هلامية تجمع بين موانع الحمل والوقاية من العدوى المنقولة جنسيا.

وباستثناء الواقي الذكري، تركز جميع أشكال تحديد النسل تقريبا على الشريك الأنثوي - ولكن قد يتغير ذلك نظرا لأن أكثر من 100 رجل يشاركون حاليا في تجربة نستورون، والتي يمكن أن تصبح أول وسيلة منع حمل هرمونية للرجال تطرح في الأسواق.

ويعمل نستورون باستخدام البروجستين - وهو هرمون اصطناعي يستخدم أيضا في موانع الحمل الأنثوية - لإيقاف إنتاج هرمون التستوستيرون الطبيعي، وبالتالي منع إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين.

وتضمن إضافة التستوستيرون الاصطناعي الحفاظ على الرغبة الجنسية لدى الرجل والحفاظ على الصحة البدنية العامة. النتيجة: عدم وجود حيوانات منوية في السائل المنوي الخاص به، ولكن، كما يقول الباحثون، بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يمكن تمييزها.

ولكن تماما كما هو الحال مع أقراص منع الحمل الأنثوية، تشير التجارب حتى الآن إلى أن نستورون قابل للعكس: في غضون بضعة أشهر من إيقاف الدواء، عاد إنتاج الحيوانات المنوية للمتطوعين إلى طبيعته.

المصدر: ديلي ميل