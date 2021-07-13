روسيا تكشف في معرض "ماكس - 2021" للطيران عن طائرة حربية جديدة مبدئيا

ستكشف شركة الطائرات الروسية الموحدة عن طائرة حربية جديدة مبدئيا في أول يوم لعمل معرض "ماكس – 2021" للطيران والفضاء الذي يفتتح في 20 يوليو الجاري.

صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تعد شركة الطائرات فرعا لها.

إقرأ المزيد

وقال إن روسيا هي إحدى بلدان العالم القليلة التي تمتلك تكنولوجيات الدورة الكاملة الخاصة بإنتاج الطائرات الحربية المستقبلية الواعدة وبمقدورها تصميم وتصنيع أحدث الطائرات في العالم التي غالبا ما تتقدم على مثيلاتها الأجنبية.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا بدأت العمل على تصميم منصة تقنية جديدة ستشكل أساسا للمقاتلة التكتيكية المستقبلية الجديدة.

وقد نشرت شركة "ميغ" الروسية عام 2019 على موقع المشتريات الحكومية طلبا رسميا بإجراء حسابات إيرودينامية خاصة بتصميم مقاتلة تكتيكية خفيفة متعددة المهام وثنائية المحركات. وكان يتوقع آنذاك أن يتحقق المشروع المذكور أعوام 2020 – 2025 .

وعلاوة على ذلك فإن مصدرا في صناعة الطائرات الحربية الروسية صرح لوكالة "تاس" الروسية بأن شركة "سوخوي" الروسية باشرت بتصميم أول مقاتلة روسية خفيفة إحادية المحرك.

يذكر أن معرض "ماكس – 21 "للطيران والفضاء سيقام في 20 – 25 يوليو الجاري في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: تاس