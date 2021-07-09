النباتات الخضراء تنشّط والجدران المطلية بالأخضر تثير القلق

درس علماء جامعة نانينغ التكنولوجية في سنغافورة، موقف سكان المدن من المساحات الخضراء على الجدران العمودية للمباني العالية.



وتشير مجلة Landscape and Urban Planning، إلى أن الباحثين من خبراء علم النفس في الجامعة، أجروا دراستهم في واقع افتراضي من تصميمهم، وليس في مدينة حقيقية، الهدف منها معرفة ما إذا كانت الجدران الخضراء اللون تخفف من تأثير الإجهاد في ظروف المدينة الصاخبة.

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وقد قسم الباحثون المشتركين في هذه التجربة إلى مجموعتين، وطلبوا منهم السير مدة خمس دقائق في نوعين من شوارع المدينة الافتراضية. النوع الأول فيه مبان وضعت على جدرانها وشرفاتها نباتات خضراء. أما مباني الشارع الثاني قكانت مطلية باللون الأخضر فقط من دون نباتات.

ولكي تكون نتائج تجربة الواقع الافتراضي قريبة إلى الواقع كان سير المشتركين في الشارعين مصحوبا بضوضاء السيارات.

وكان الباحثون خلال هذه التجربة يسجلون عمل قلب كل مشترك باستخدام جهاز كهربائي محمول لتخطيط القلب، واعتبروا معدل ضربات القلب مؤشرا لمستوى الإجهاد.

وأظهرت نتائج التجربة أن الذين ساروا في الشارع الثاني، المطلي باللون الأخضر كان الإجهاد عندهم أعلى، لتغير معدل ضربات القلب. ولم يلحظ هذا التغير لدى المشتركين الذين تجولوا في الشارع الأول، ذي النباتات الخضراء.

وبعد انتهاء التجربة، عبر كل مشترك عن مشاعره، التي اتضح منها أن الذين ساروا في الشارع الثاني لم يشعروا بالراحة، في حين السير في الشارع الأول لم يجلب للمشتركين مشاعر إضافية - لا إيجابية ولا سلبية.

المصدر: فيستي. رو