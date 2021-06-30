اكتشاف عجائب أثرية في تركيا

عثر علماء الآثار في مقاطعة سانليروفا بالقرب من مجمع المعابد القديمة غوبكلي تَبه "Gebek.li Tepe " على 12 تلة كبيرة من عمل الإنسان.





وتشير صحيفة Daily Sabah التركية، إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة، تحيط المتاريس بهذه التلال المبنية قبل حوالي 12 ألف عام على مسافة 100 كلم.

إقرأ المزيد

ويشير وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي، في حديثه لممثلي وسائل الإعلام، إلى أن العلماء أطلقوا على هذه المنطقة اسم "إثنتا عشرة تلة" وكذلك "أهرامات جنوب شرق تركيا".

ويقول، "تتمتع هذه المنطقة بحضارة فريدة"، مشيرا إلى قرب انتهاء دراستها، وسوف يصدر تقرير مفصل عنها في شهر سبتمبر المقبل.

و يذكر أن علماء الآثار اكتشفوا مجمع Gebekli Tepe في عام 1963 . وفي عام 1995، عثروا في المجمع على مسلات على شكل حرف Т تعود للعصر الحجري الحديث ارتفاعها 3-6 أمتار ووزنها 40-60 طنا. كما عثروا على قطع أثرية مختلفة بينها تماثيل على شكل أشخاص عمرها 12 ألف سنة. وفي عام 2011 أدرجتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي.

المصدر: نوفوستي