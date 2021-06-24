كاشف معادن يعثر على عملات ذهبية نادرة من زمن الموت الأسود!

اكتشف عالم أجهزة الكشف عن المعادن في إنجلترا عملات ذهبية نادرة تعود إلى منتصف القرن الرابع عشر، الوقت الذي كان فيه الموت الأسود يجتاح البلاد.

وتمثل كلتا العملتين القرون الوسطى: إدوارد الثالث، الذي حاول إدخال العملات الذهبية إلى إنجلترا ابتداء من عام 1344. وصدرت إحدى العملات المعدنية المكتشفة حديثا - عملة leopard (تسمى أيضا نصف فلورين)، من يناير إلى يوليو 1344 - اعتبرت "فاشلة" لأن القيمة المخصصة لعملات leopard مبالغة في تقدير الذهب مقابل الفضة، وفقا لبيان 17 يونيو من مخطط الآثار المحمولة (PAS).

وحاول إدوارد الثالث تصحيح هذه المشاكل النقدية عن طريق إدخال عملات معدنية جديدة من يوليو 1344 حتى 1351، عندما سُكّت العملة الأخرى المكتشفة حديثا. تزن هذه العملة، التي تسمى النبيلة الذهبية، ما يقرب من 0.3 أوقية (7.7 غرام)، أي أكثر من ضعف وزن leopard البالغ 0.12 أونصة (3.5 غرام).

Metal detectorist unearths rare gold coins from Black Death period https://t.co/DBwupp3NdS — Live Science (@LiveScience) June 23, 2021

وعثر جهاز الكشف عن المعادن على عملتين ذهبيتين بالقرب من بلدة ريبهام في مقاطعة نورفولك في أكتوبر 2019، لكن علماء الآثار التابعين لـ PAS انتهوا الآن فقط من تقييماتهم للقطع النقدية. وبالنسبة لكيفية وصول العملات المعدنية إلى الموقع، اقترح علماء الآثار احتمالين.

وجاء في بيان صادر عن PAS، وهو مشروع يديره المتحف البريطاني في إنجلترا وAmgueddfa Cymru - المتحف الوطني في ويلز الذي يحلل ويحفظ القطع الأثرية القيمة الموجودة في المملكة المتحدة: "يبدو من المرجح أن القطعتين سقطتا في الموقع في الوقت نفسه، إما كجزء من سقوط محفظة أو كجزء من كنز مخفي".

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وجرى طي العملات المعدنية إلى النصف ولكنها كانت في حالة جيدة بخلاف ذلك. ويبلغ وزن leopard نحو 23 قيراطا، ما يعني أنه من الذهب الخالص بنسبة 96٪، وفقا لما ذكرته PAS.

وقالت هيلين جيك، ضابطة الاتصال في PAS، لـ"بي بي سي": "إن اكتشاف leopard أمر لافت للنظر بشكل خاص، بالنظر إلى أنه لم يتم سك الكثير من هذه العملات و"لم ينج أي منها تقريبا". ولا يوجد سوى ثلاث عملات leopard في المتاحف العامة اليوم.

وفي ذلك الوقت، كانت قيمتها تعادل 16700 دولار (12000 جنيه إسترليني) بأموال اليوم.

وبعد الغزو النورماندي في القرن الحادي عشر، كانت العملات المعدنية الوحيدة المستخدمة في إنجلترا هي البنسات الفضية، حسبما قالت جيك.

وتابعت: "ثم قرر إدوارد الثالث إعادة طرح العملات الذهبية الأولى في إنجلترا منذ العصر الأنجلو ساكسوني - ولا أحد يعرف السبب".

واستخدم النظام الجديد الفلورين (أو leopard المزدوجة) والخوذات (أو نصف leopard). ومع ذلك، فإن الفئات المالية الجديدة لإدوارد الثالث لم تحظ باهتمام الجمهور.

ويظهر الاكتشاف الجديد أن leopard كانت متداولة لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا. وقالت جيك إن أحد الاحتمالات لحكم leopard الطويل بشكل غير متوقع، هو أن الموت الأسود جاء إلى إنجلترا في أواخر أربعينيات القرن الرابع عشر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلث السكان.

المصدر: لايف ساينس