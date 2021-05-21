وهم بصري يخدعنا في رؤية ألوان مختلفة.. فما سره؟

كشف خبراء عن وهم بصري يضم كرات قد تبدو باللون الأحمر أو الأرجواني أو الأخضر للوهلة الأولى، ولكن في الواقع، جميعها باللون البيج الباهت.

ويؤدي تقليص الصورة إلى تضخيم هذا الوهم، بينما يؤدي التكبير إلى تقليل التأثير، وفقا لديفيد نوفيك، مبتكر الصورة وأستاذ التعليم الهندسي والقيادة في جامعة تكساس في إل باسو. ولكن لماذا ننظر إلى المجالات على أنها أي شيء سوى لونها الحقيقي، البيج؟.

وبهذا الصدد، قال نوفيك لـ "لايف ساينس"، إن هذا التصور المنحرف ينبع من ظاهرة تُعرف باسم وهم "وهم الأبيض".

There's a great article by @NicolettaML about my research on illusions now posted at @LiveScience: https://t.co/45T2TnLOHG. — David Novick (@NovickProf) May 19, 2021

وفي الأساس، يعمل الوهم لأن "إدراكنا للشكل أفضل من إدراكنا للون، ما يعني أننا ندرك الأشكال بمزيد من التفاصيل والألوان بتفاصيل أقل".

وعلى وجه التحديد، يتم "سحب" لون المجالات أقرب إلى لون الخطوط المتقاطعة فوقها، في المقدمة. وفي الصورة المعينة، المسماة "Confetti Spheres 5"، تتقاطع مجموعة من الخطوط الخضراء والحمراء والزرقاء عبر المجالات وتشوه تصورنا عن لونها الفعلي.

Your image, with all colours whose Lab color distance from (RGB) #f5c882 is in the 20th percentile or greater, replaced by #ffffff. pic.twitter.com/3iSN8P2ZEE — Jon Seymour (@jonseymour) June 15, 2019

ويعتمد الوهم على درجة لون خطوط المقدمة، وليس الألوان الموجودة في الخلفية خلف المجالات. لذلك، إذا قمت بإزالة الخطوط المتقاطعة، فإن الوهم يختفي، تاركا فقط الكرات البيج متطابقة.

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ويعمل الوهم بشكل مشابه جدا عندما تقوم بتحويل كل الألوان إلى درجات رمادية. وفي الواقع، يشير مصطلح "وهم الأبيض" بمعزل عن التغييرات الملحوظة في سطوع الشكل - بدءا من الأبيض إلى الأسود - بسبب خفة الأشكال المتداخلة معه، وفقا لتقرير نُشر عام 2010 في مجلة Colour: Design & Creativity.

وعلى سبيل المثال، عند تشغيل خطوط بيضاء على مستطيل رمادي، يظهر اللون الرمادي أفتح أو أقرب إلى الأبيض؛ ولكن عندما تقوم بتشغيل خطوط سوداء على المستطيل نفسه، فإنه يبدو أغمق أو أقرب إلى الأسود.

واشتهر عالم النفس مايكل وايت، بوصف هذا التأثير في الستينيات. وفي عام 1970، أظهر هانز مونكر، وهو عالم نفس آخر، تأثيرا مشابها مع الأشكال والخطوط الملونة، حيث تشوه الخطوط الأمامية التدرج الملحوظ لشكل الخلفية، وفقا لتقرير عام 2010.

ويوجد لدى العلماء نظريات متنافسة حول ما يحدث في الدماغ لإحداث هذا التحول في الإدراك. ويعتقد البعض أن الوهم يبدأ في وقت مبكر أثناء المعالجة البصرية، عندما يصطدم الضوء بشبكية العين لأول مرة، بينما يعتقد البعض الآخر أن التأثير يترسخ لاحقا بينما يعالج الدماغ البيانات. ويشير تقرير عام 2010 إلى أنه يمكن أن يكون مزيجا من الاثنين معا.

وقال نوفيك، مهما كان السبب الدقيق للوهم، من الممتع اللعب به. ومن خلال التلاعب بكل من إضاءة ولون خطوط المقدمة، يمكنك "تضخيم" تغيير اللون الظاهر، ما يجعل أشكال الخلفية تبدو مختلفة تماما عن ألوانها الحقيقية.

ومع ذلك، أشار نوفيك إلى أنه "من الأسهل كثيرا الحصول على اختلافات في الألوان الظاهرة لبعض الأشكال أكثر من غيرها". وعلى سبيل المثال، إذا كان شكل الخلفية وخطوط المقدمة ألوانا مكملة، مثل الأحمر والأخضر، فإن ألوانها ستلغى فعليا، وبالتالي ستبدو الكرات بيضاء أو رمادية بدلا من ذلك، كما قال.

المصدر: لايف ساينس