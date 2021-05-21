روسيا مستعدة للكشف عن نموذج تجريبي للمحرك الجوي الهجين

يعتزم الخبراء في شركة المحركات الموحدة الروسية إنتاج نموذج تجريبي للمحرك الجوي الهجين(العامل بالكهرباء والكيروسين)، كما يعتزمون الكشف عنه بحلول عام 2023.

وأشار كبير مصممي الشركة، يوري شموتين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إلى أن المحركات الجوية الهجينة صارت تشكل في الشركة اتجاها تكنولوجيا خاصا. كما تم تشكيل فريق المهندسين الذين يتولون تصنيع المحرك وإنتاجه. وقد تم تحديد فترة تستغرقها عملية إنتاج النموذج التجريبي الأول وهي عامان.

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وقال كبير المصممين إن مواصفات مكونات المحرك الجوي الهجين لن تقل فاعلية عن مواصفات محرك التربين الغازي. مع ذلك فإن المحرك الهجين له إيجابيات واضحة وهي بالدرجة الأولى الاستهلاك النوعي المنخفض للوقود والانبعاث الأقل للعوادم الضارة إلى الجو.

يذكر أن المحرك الجوي الهجين سيستخدم أساسا في الطائرات المدنية والعسكرية صغيرة الحجم. لكن من غير المستبعد استخدامه في الدرونات والمروحيات متعددة المهام.

هذا وأعلنت شركة المحركات الموحدة الروسية أنها تنتهي من تصميم وتصنيع محرك "بي دي – 8" الذي يتوقع أن يستخدم في طائرات "سوبرجيت" الروسية المدنية قصيرة المدى وسيحل المحرك الجديد في المستقبل محل محرك "سام – 146" فرنسي الصنع.

وسيخضع المحرك "بي دي – 8" الروسي الواعد قريبا لسلسلة من الاختبارات على الأرض وفي الجو لينصب فيما بعد في طائرات "سوبرجيت" المدنية الروسية.

جدير بالذكر أن محرك "بي دي – 8" تم تصميمه على أساس محرك "بي دي – 14" روسي التصنيع الذي تستخدمه طائرة "إم إس – 21" الروسية متوسطة المدى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا