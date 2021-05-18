علماء روس يكتشفون عقارا يمكن التحكم به بالضوء

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ، أن علماء الجامعة بالتعاون مع علماء معهد بحوث السلامة البيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اكتشفوا مركبا عضويا يمكن التحكم به بالضوء.



وتشير مجلة Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. إلى أن مشكلة مقاومة المضادات الحيوية أصبحت أكثر حدة من أي وقت مضى. لأن هذه الأدوية تحفز ظهور المزيد من الأحياء الدقيقة مقاومة لها. و نتيجة للاستخدام الواسع للمضادات الحيوية في علاج الأمراض وفي قطاع الزراعة، ظهرت أحياء دقيقة مقاومة لها.

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ولذلك يحاول العلماء ايجاد طريقة لتعطيل المضادات الحيوية، بحيث تعمل في جسم المريض فترة زمنية محددة، ويمكن وقف نشاطها عند الضرورة. وهذا بالطبع يتطلب ابتكار "مفتاح" للتحكم بالمادة الفعالة.

وقد اكتشف العلماء الروس، مركبا عضويا يمكن التحكم به بواسطة الضوء. وهذا المركب هو أحد مثبطات كولين استراز. أي يقلل نشاط هذا الإنزيم المهم للجهاز العصبي. وللتحكم في تغيير النشاط البيولوجي للمركب عند الضرورة، استخدم الباحثون أشعة ليزر بطول موجة 266 نانومترا.

وسيساعد هذا الاكتشاف على التحكم بالدواء عند الضرورة، ما يسمح بتجنب الآثار الجانبية للعلاج ووصول المادة الفعالة إلى البيئة.

ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذا الاكتشاف سيلعب دورا مهما في علاج البشر، حيث يمكن استخدامه في مجال طب العيون مثلا، إذ تستخدم اليوم مواد مماثلة ولكن من دون "مفتاح" التحكم الضوئي لخفض ضغط العين. كما يمكن استخدامه في علاج مرض الزهايمر وغيره من أمراض التنكس العصبي

ويسعى الباحثون حاليا إلى تحديد التركيز المثالي لهذا المركب في علاج المرضى وكذلك إيجاد طرق لزيادة فعاليته.

المصدر: فيستي. رو