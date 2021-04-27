شركة "كلاشينكوف" تطلق بندقية صيد جديدة

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن نسخة ملساء الماسورة لبندقية صيد شبه آلية من طراز "آكا بي – 521" بعيار 366 TKM .

ومن مميزات تلك البندقية إمكانية اقتنائها لمن تقل فترة حيازتهم للسلاح عن 5 أعوام خلافا لأصحاب الأسلحة ذات الماسورة المحززة الذين يجب أن تزيد فترة حيازتهم للسلاح عن 5 أعوام.

وأوضح ناطق باسم "كلاشينكوف" أن قطر الماسورة لطلقة 366 TKM أكبر مما هو عليه في عياري 5.45 و7.62 ملم، لذلك ازداد في بندقية الصيد حجم حجرة الغازات، ما أدى إلى ارتفاع وزن السلاح دون مخزن إلى 3.9 كيلوغرام. ويزيد وزن بندقية الصيد عن وزن البندقية ذات الماسورة المحززة بـ100 غرام.

ويبلغ مدى إطلاق النار لبندقية الصيد 300 متر. ويتوقع أن يتزامن إنتاجها على دفعات مع الإنتاج الصناعي للبندقيات شبه الآلية ذات الماسورة المحززة.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن تكنولوجيا إنتاج بندقية الصيد تقوم على فكرة الارتباط المباشر بين الأجهزة البصرية من جهة والماسورة من جهة أخرى حيث تحتل البصريات طول الماسورة بكامله. وتقضي التكنولوجيا كذلك بإمكانية استبدال الماسورة في كل بندقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا