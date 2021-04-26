روسيا..علماء الكيمياء يبتكرون طريقة رخيصة للحصول على الميلانين

ابتكر علماء معهد كيمياء الأجسام الصلبة والكيمياء الميكانيكية في فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، تكنولوجيا رخيصة وفعالة للحصول على مادة الميلانين المفيدة.

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ومادة الميلانين، هي صبغة طبيعية، بفضلها يكتسب الجلد السمرة وتحميه من أشعة الشمس، وتقلل من تراكم العناصر المشعة في جسم الإنسان، وتساعد على مكافحة قرحة المعدة. وهذه الصبغة مسؤولة عن لون الشعر، ومن علامات نقصها في الجسم- الشيب.

وقد تمكن العلماء من الحصول على الميلانين من قشور الحنطة السوداء، أي عمليا من خام مجاني، لأن هذه القشرة هي من نواتج معالجة الحنطة السوداء في المصانع. وحاليا يستخرج العلماء صبغة الميلانين من بروتين الكيراتين، الباهظ الثمن.

وتستخدم قشور الحنطة السوداء حاليا في الوسائد والمراتب والقسم الأكبر منها يرمى في أكوام النفاية. لذلك يقترح العلماء استخراج مادة الميلانين من هذه القشور باستخدام مطاحن خاصة.

المصدر: فيستي. رو