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لأول مرة.. الصين تكشف عن صورة فوتوغرافية لدرون ثقيل يشبه "الصياد" الروسي

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. الصين تكشف عن صورة فوتوغرافية لدرون ثقيل يشبه
Twitter
أجزاء من الدرون الصيني الثقيل
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لأول مرة كشفت الصين رسميا عن صورة فوتوغرافية لدرونها الضارب الثقيل الجديد Feilong .

وقد تم تصنيع الطائرة المسيرة استنادا إلى مبدأ "الجناح الواحد". وتم تزويدها بمحركين نفاثين وأجهزة تضمن التخفي عن الرادارات.

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وقد نشرت شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo صورة فوتوغرافية للدرون الثقيل وتم وضع رتوش عليها لإخفاء خصوصيات الأجهزة التي يحملها، بينما أظهرت تصاميم الدرون تشابها مع الطائرة المسيرة التي كشف عنها في معرض إنجازات المعدات المدنية والعسكرية عام  2019 في بكين.

وحسب المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الصينية الرسمية فإن الدرون الثقيل الضارب يزوّد بمحركين نفاثين  يضمنان الإقلاع بوزن 22 طنا والقدرة على حمل 6 أطنان من الحمولة المفيدة.

وبلغت سرعة الدرون 750 كلم/ساعة. ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 10 ساعات ليحلق إلى مسافة 7000 كيلومتر.

ويشبه تصميمه الدينامي الجوي وغيره من مواصفاته  درون "إس – 70  الصياد" روسي الصنع، مع العلم أن سرعة الدرون الروسي بلغت 1000 كلم/ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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