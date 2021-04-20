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"الشمس الحارقة" في الجزيرة العربية

العلوم والتكنولوجيا

karhu53.livejournal.com
قاذفة اللهب الثقيلة "الشمس الحارقة
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بدأت القوات البرية للمملكة العربية السعودية في استخدام راجمات الصواريخ التي تسلمتها من روسيا.

وقد نشرت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت الرمايات الليلية من قاذفات اللهب الثقيلة روسية الصنع "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة). وقد تم نشر إحدى قاذفات اللهب في المنطقة الصحراوية من حيث أطلقت 5 صواريخ عيار 220 ملم.

كما كشف الجيش السعودي عن رمايات وقت النهار من راجمة الصواريخ هذه. فيما لم يكشف عن نتائج الرماية.

يذكر أن وسائل الإعلام نشرت أول أخبار عن تزويد الجيش السعودي بقاذفات اللهب الثقيلة "الشمس الحارقة" روسية الصنع مطلع أبريل عام 2019 ،  مع العلم أن اتفاقية توريدها وقعت عام 2017.

وتوقع بعض الخبراء أن الجيش السعودي سيستخدمها بعد وصولها المنطقة مباشرة. لكنه لم يكشف عن استخدامها إلا في الوقت الراهن.

وقد أصبحت السعودية دولة سابعة اشترت راجمة الصواريخ هذه، بصفتها إحدى أكثر المنظومات دمارا في العالم والتي تنصب عليها 24 ماسورة.

واستخدمت المنظومة منصة دبابة  "تي – 90 إس" بقوة محركها 1000 حصان وأجهزة الحماية الدينامية الداخلية.

وتبلغ سرعة سير المنظومة 60 كلم/ساعة طاقمها 3 أفراد، مدى إطلاق الصواريخ غير الموجهة عيار 220 ملم نحو 6000 متر.

ويمكن أن تستخدم المنظومة في ظروف درجة الحرارة 50 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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