عشرة أسباب علمية تدعم انتقال فيروس SARS-CoV-2 في الهواء

هناك أدلة ثابتة وقوية على أن فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ"كوفيد-19"، ينتقل في الغالب عن طريق الهواء، وفقا لتقييم جديد نُشر حديثا في المجلة الطبية "لانسيت".

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لذلك، فإن تدابير الصحة العامة التي لا تعالج الفيروس على أنه ينتقل عبر الهواء، في الغالب تترك الناس دون حماية وتسمح للفيروس بالانتشار، وفقا لستة خبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك خوسيه لويس جيمينيز، الكيميائي في المعهد التعاوني للأبحاث في العلوم البيئية (CIRES) وجامعة كولورادو بولدر.

وقال جيمينيز: "الأدلة التي تدعم انتقال العدوى عن طريق الجو ساحقة، والأدلة التي تدعم انتقال القطيرات الكبيرة تكاد تكون معدومة. ومن الضروري أن تقوم منظمة الصحة العالمية ووكالات الصحة العامة الأخرى بتكييف وصفها لانتقال العدوى مع الأدلة العلمية بحيث يتم التركيز على الحد من انتقال العدوى عبر الهواء".

وقام فريق الخبراء، بقيادة تريش غرينهالغ من جامعة أكسفورد، بمراجعة الأبحاث المنشورة وتحديد 10 خطوط من الأدلة لدعم هيمنة المسار المحمول جوا.

وعلى رأس قائمتهم: أحداث الانتشار فائق الانتقال لـ SARS-CoV-2، وفي الواقع قد تكون مثل هذه الأحداث هي الدوافع الرئيسية للوباء، مثل التفشي في مقاطعة سكاغيت بولاية واشنطن، حيث أصيب 53 شخصا من حالة مصابة واحدة، بما يتوافق مع الانتشار المحمول جوا لـ SARS-CoV-2 الذي لا يمكن تفسيره بشكل كافٍ بواسطة القطرات أو المواد المسببة.

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ثانيا، الانتقال بعيد المدى لـ SARS-CoV-2 بين الأشخاص في الداخل، حيث أن معدلات انتقال الفيروس أعلى بكثير منه في الهواء الطلق، ويتم تقليل انتقال العدوى بشكل كبير عن طريق التهوية الداخلية.

ثالثا، سلط الفريق الضوء على الانتقال الصامت (دون أعراض أو ما قبل الأعراض) لـ SARS-CoV-2، حيث أن انتقال الفيروس من الأشخاص الذين لا يسعلون أو يعطسون يمثل 40% على الأقل من جميع حالات الانتقال. وهذا النقل الصامت هو وسيلة رئيسية لانتشار "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، ووفقا للتقييم الذي "يدعم طريقة الانتقال المحمولة جوا في الغالب".

واستشهد الباحثون رابعا، بعمل يوضح انتقال الفيروس بعيد المدى بين الأشخاص في الغرف المجاورة في الفنادق.

وعلى النقيض من ذلك، لم يجد الفريق أي دليل على أن الفيروس ينتشر بسهولة عبر قطرات كبيرة تسقط بسرعة في الهواء وتلوث الأسطح.

وخامسا، تم توثيق عدوى المستشفيات في مؤسسات الرعاية الصحية، حيث كانت هناك احتياطات صارمة بشأن الاتصال والقطيرات واستخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) المصممة للحماية من القطرات ولكن ليس التعرض للهباء الجوي.

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وسادسا، تم اكتشاف SARS-CoV-2 في الهواء، في التجارب المعملية، حيث ظل فيروس SARS-CoV-2 مُعديا في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات. تم التعرف على SARS-CoV-2 القابل للتطبيق في عينات الهواء من الغرف التي يشغلها مرضى "كوفيد-19" في غياب إجراءات الرعاية الصحية المولدة للهباء الجوي وفي عينات الهواء من سيارة الشخص المصاب .

أما الدليل السابع، فيتمثل في التعرف على SARS-CoV-2 في مرشحات الهواء وأنابيب البناء في المستشفيات التي بها مرضى "كوفيد-19" ولا يمكن الوصول إلى هذه المواقع إلا عن طريق الهباء الجوي.

وثامنا، أظهرت الدراسات التي شملت حيوانات محبوسة مصابة كانت مرتبطة بالحيوانات غير المصابة في أقفاص منفصلة عبر مجرى هواء، انتقال فيروس SARS-CoV-2 الذي لا يمكن تفسيره بشكل كاف إلا من خلال الهباء الجوي.

تاسعا، لم تقدم أي دراسة على حد علمنا دليلا قويا أو ثابتا لدحض فرضية انتقال SARS-CoV-2المحمول جوا. لقد تجنب بعض الأشخاص العدوى عندما شاركوا الهواء مع أشخاص مصابين، ولكن يمكن تفسير هذا الموقف بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التباين في كمية التساقط الفيروسي بين الأفراد المصابين من حيث الحجم والبيئية المختلفة. (خاصة التهوية) . والاختلاف الفردي والبيئي يعني أن أقلية من الحالات الأولية (لا سيما، الأفراد الذين يتخلصون من مستويات عالية من الفيروس في الأماكن المغلقة والمزدحمة ذات التهوية السيئة) مسؤولة عن غالبية الإصابات الثانوية، والتي يدعمها ارتفاع بيانات تتبع الاتصال عالية الجودة من عدة بلدان.

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أما عاشرا، فهناك أدلة محدودة لدعم طرق الانتقال السائدة الأخرى، أي القُطيرة التنفسية. وتمت الإشارة إلى سهولة العدوى بين الأشخاص القريبين من بعضهم البعض كدليل على انتقال الرذاذ التنفسي لـ SARS-CoV-2 .

وإذا كان الفيروس المعدي ينتقل عبر الهواء بشكل أساسي، فمن المحتمل أن يصاب شخص ما عندما يستنشق الهباء الجوي الناتج من زفير الشخص المصاب أو حين يتحدث أو يصرخ أو يغني أو يعطس. لذا فإن إجراءات التحكم المحمولة جوا تشمل التهوية، وترشيح الهواء، وتقليل الازدحام، ومقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الداخل، وارتداء الأقنعة في أي مكان في الداخل (حتى لو لم يكن على بعد مترين من الآخرين)، والاهتمام بجودة القناع وملاءمته، ودرجة أعلى معدات الوقاية الشخصية الخاصة بالرعاية الصحية والموظفين الآخرين عند العمل على اتصال بأشخاص يحتمل أن يكونوا معديين.

وأشار البروفيسور ديفيد فيسمان، الطبيب المتخصص في علم الأوبئة بجامعة تورنتو: "إن تحديد انتقال الهباء الجوي باعتباره الطريقة السائدة لانتقال SARS-CoV-2 هو في الواقع أخبار جيدة، لأن لدينا خبرة وفيرة للحد من مخاطر الهباء الجوي. ولكن لن يتم استخدام هذه الأدوات طالما كان هناك نقص في الوضوح من وكالات الصحة العامة حول كيفية انتشار هذا المرض".

وقالت البروفيسورة زينب توفيكجي، عالمة الاجتماع من جامعة نورث كارولينا، تشابل هيل: "من الضروري أن تشرح المبادئ التوجيهية للجمهور بدقة آليات الإرسال وأهميتها النسبية بدلا من التركيز على القواعد الثنائية، مثل التباعد بمترين، التي لا تطبق بنفس الطريقة عبر سياقات مختلفة.

المصدر: ميديكال إكسبريس