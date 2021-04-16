دراسة جديدة: إبقاء المقعد الأوسط شاغرا يقلل انتشار "كوفيد-19" على الطائرات

تشير دراسة جديدة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن إبقاء المقاعد الوسطى على متن الطائرات شاغرة يقلل من خطر التعرض لـ"كوفيد-19".

وتقول الدراسة إن ترك المقعد الأوسط فارغا قد يقلل من انتشار الفيروس بنسبة تتراوح بين 23% إلى 57%، وفقا لتقرير مراكز السيطرة على الأمراض، الصادر يوم الأربعاء 14 أبريل.

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وحدث الانخفاض بنسبة 23% عندما جلس راكب مصاب بالعدوى في نفس الصف مع راكب غير مصاب. وأدى ترك المقعد الأوسط بين الاثنين إلى تقليل احتمالية تعرض الراكب غير المصاب للفيروس بنحو الربع.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض في التقرير: "تشير الأبحاث إلى أن قرب الجلوس على متن الطائرة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بفيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسبب لكوفيد-19".

وبطبيعة الحال، فإن إبقاء المقاعد الوسطى في العالم الحقيقي شاغرة يقلل من عدد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى على متن الطائرة بنسبة تصل إلى 33% بحد ذاته، بافتراض أن الطائرة ستكون ممتلئة بخلاف ذلك.

وفي الدراسة التي أجريت مع جامعة ولاية كانساس، قام الباحثون بقياس المسافة التي قطعتها جزيئات الفيروس المحمولة جوا داخل الطائرة باستخدام دمى ينبعث منها الهباء الجوي داخل مقصورة طائرة وهمية. ولم تأخذ الدراسة التطعيمات أو ارتداء قناع الوجه في الاعتبار.

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وعادت العديد من شركات الطيران إلى العمل بشكل طبيعي مع حجز المقاعد الوسطى، مبررة ذلك بأن مرشحات الهواء في معظم الطائرات آمنة للمسافرين.

ومن غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران ستعود إلى حظر المقعد الأوسط في الطائرات مع استمرار الصناعة في التعافي، حيث أن أكبر شركات الطيران الأمريكية تستند إلى تقرير جامعة هارفارد الذي وجد معدل انتقال منخفض للفيروس على الطائرات مستشهدين باستخدام تدابير وقائية لمنع الانتشار مثل متطلبات أقنعة الوجه وبروتوكولات التنظيف، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في وقت سابق من هذا الشهر، إرشادات سفر جديدة تشير إلى أن الركاب الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم السفر بأمان في الولايات المتحدة دون الخضوع للاختبار أو الحجر الصحي الذاتي. وواصلت وكالة الصحة حث جميع المسافرين على الاستمرار في ارتداء الأقنعة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

المصدر: فوكس نيوز