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روسيا بصدد تصنيع راجمة صواريخ خفيفة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا بصدد تصنيع راجمة صواريخ خفيفة
Sputnik Ilia Pitalev
صورة أرشيفية
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قد تظهر في حوزة القوات المسلحة الروسية منظومة عسكرية جديدة وهي راجمة صواريخ خفيفة صممها المهندسون في شركة "سبلاف" بصفتها فرعا في مؤسسة "تيخماش" الروسية.

وقالت وكالة "نوفوستي نقلا عن المدير التنفيذي في شركة "تيخماش" ألكسندر كوتشكين، إن المنظومة الخفيفة الجديدة ستنصب على شاحنة مدولبة وستستخدم صواريخ جوية غير موجهة بعيار 80 ملم.

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وأضاف المدير التنفيذي Рن شركته قد كشفت عن مجسم لراجمة الصواريخ الجديدة التي تلقت تقييمات إيجابية من قبل الخبراء في الجيش الروسي.

وقد أوصى الخبراء العسكريون بأن توضع راجمة الصواريخ على منصة الشاحنة المدولبة. كما أوصوا باستخدام صواريخ "إس – 6" الجوية غير الموجهة، إذ أنها تصلح لتدمير القوة البشرية والمدرعات والمنشآت المحصنة.

وقال، ألكسندر كوتشكين، كذلك إن المشروع التقني لراجمة الصواريخ الجديدة جاهز وسيتم اختبار نموذجها التجريبي عام 2022. وفي حال الحصول على نتائج إيجابية للاختبار يتوقع أن تبدأ الشركة في الإنتاج الصناعي لراجمة الصواريخ.

المصدر: سلاح روسيا

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