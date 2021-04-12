 
مباشر

نشر فيديو لتحليق مقاتلات "سو -30" فوق حاملة طائرات أمريكية

العلوم والتكنولوجيا

نشر فيديو لتحليق مقاتلات
U.S. Navy
مشهد من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5w2

التقط البحارة الأمريكيون تحليق مقاتلات "سو- 30 إم كا إم" روسية الصنع التابعة لسلاح الجو الماليزي فوق حاملة الطائرات الأمريكية Theodor Roosevelt .

إقرأ المزيد
صحيفة أمريكية: المقاتلات الروسية جعلت سلاح الجو الجزائري الأقوى في إفريقيا
صحيفة أمريكية: المقاتلات الروسية جعلت سلاح الجو الجزائري الأقوى في إفريقيا

وقد نشرت الصفحة الرسمية لسلاح البحرية الأمريكي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو أظهر تحليق 6 مقاتلات روسية الصنع من طراز "سو- 30 إم كا إم" فوق حاملة الطائرات الأمريكية  Theodor Roosevelt في بحر الصين الجنوبي حيث أجريت التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية وسلاح الجو الماليزي.

يذكر أن ماليزيا كانت قد اشترت 2007 – 2009 في روسيا 18 مقاتلة ثقيلة على أساس  مقاتلة "سو- 30 إم كا إي" القابلة للتصدير إلى الهند.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا