نشر فيديو لتحليق مقاتلات "سو -30" فوق حاملة طائرات أمريكية

التقط البحارة الأمريكيون تحليق مقاتلات "سو- 30 إم كا إم" روسية الصنع التابعة لسلاح الجو الماليزي فوق حاملة الطائرات الأمريكية Theodor Roosevelt .

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وقد نشرت الصفحة الرسمية لسلاح البحرية الأمريكي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو أظهر تحليق 6 مقاتلات روسية الصنع من طراز "سو- 30 إم كا إم" فوق حاملة الطائرات الأمريكية Theodor Roosevelt في بحر الصين الجنوبي حيث أجريت التدريبات المشتركة للبحرية الأمريكية وسلاح الجو الماليزي.

يذكر أن ماليزيا كانت قد اشترت 2007 – 2009 في روسيا 18 مقاتلة ثقيلة على أساس مقاتلة "سو- 30 إم كا إي" القابلة للتصدير إلى الهند.

المصدر: روسيسكايا غازيتا