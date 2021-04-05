لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل مدفع موجات الميكروويف

نشرت الدفاع الروسية لأول مرة مقطع فيديو أظهر تدريبات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية التي استخدمت المدفع العامل بموجات الميكروويف.

وشارك في التدريبات تشكيل "بارناؤول" التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية والذي يتم تزويده في الوقت الراهن بمنصات ذاتية الحركة لصواريخ "يارس" الحديثة العابرة للقارات.

وتم تدريب أفراد التشكيل الصاروخي على تمويه منصات إطلاق الصواريخ والتصدي لهجمات الإرهابيين واجتياز مناطق ملوّثة بالسلاح الكيميائي والبيولوجي والنووي وكذلك إزالة حقول الألغام المزروعة في طريق سير المنصات الصاروخية ذاتية الحركة.

وقال رئيس قسم الهندسة العسكرية في فوج الصواريخ النقيب، ألكسندر كوموف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية قال إن حقول الألغام تمت إزالتها بواسطة أشعة موجات التردد العالي جدا (موجات الميكروويف) التي تستخدمها عربة إزالة حقول الألغام عن بعد من طراز "ليستفا".

وأوضح أن الهوائي العامل بموجات الميكروويف والموضوع على سقف العربة قادر على إبطال مفعول الألغام أوتوماتيكيا على مسافة 100 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا