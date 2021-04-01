 
مباشر
عاجل
فرنسا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجمّد الزمن.. علماء يحققون "اكتشافا مفاجئا" في أعماق البحر الأسود!

العلوم والتكنولوجيا

تجمّد الزمن.. علماء يحققون
Reuters Maxim Shemetov (CRIMEA - Tags: ENVIRONMENT)
تجمد الزمن..علماء يحققون "اكتشافا مفاجئا" في أعماق البحر الأسود!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3g7

وجدت دراسة جديدة أنه في جزء عميق من البحر الأسود يُعرف باسم "مروحة دانوب"، لم يتكيف نظام هيدرات الغاز بعد مع الظروف الأكثر دفئا منذ العصر الجليدي، الذي انتهى قبل نحو 12000 عام.

وفي دراسة نُشرت مؤخرا، أكد الباحثون أنهم وجدوا "وضعا ديناميكيا للغاية" يتعلق "بتطور البحر الأسود منذ العصر الجليدي الأخير". وتحليلهم لحالة رواسب هيدرات الغاز - الميثان المحاصر في جزيئات الماء التي تبدو ماديا مثل الجليد - هو استجابة متأخرة للظواهر المناخية.

وقال المحققون الذين يستخدمون تقنية الحفر والتسجيل الجيوفيزيائي وقياسات درجة الحرارة في الموقع، إن البيانات من مواقع الحفر في القسم الروماني من البحر الأسود، تشير إلى أن مستويات الميثان الحر تحت قاع البحر لا تتطابق مع تلك الموجودة في المواقع الأخرى.

إقرأ المزيد
العلماء يوضّحون
العلماء يوضّحون "عجائب المياه" لقديسي العصور الوسطى

وصرح الباحثون في ورقتهم: "هذا يدل على أن نظام هيدرات الغاز في "مروحة دانوب" في أعماق البحار، ما يزال يستجيب للتغيرات المناخية التي بدأت في نهاية آخر قمة جليدية [العصر الجليدي]".

ويتعلق جزء مهم من دراستهم بـ "منطقة استقرار هيدرات الغاز" - وهي أدنى نقطة تتشكل فيها هيدرات الغاز بشكل طبيعي بسبب درجة الحرارة والضغط. وقال مايكل ريدل، أحد المعدين المشاركين في الدراسة: "من وجهة نظرنا، اقتربت حدود استقرار الغاز والهيدرات بالفعل من الظروف الأكثر دفئا في باطن الأرض، لكن غاز الميثان الحر، الموجود دائما عند هذه الحافة السفلية، لم يتمكن بعد من الارتفاع معها".

وتغيرت بيئة البحر الأسود نفسها بشكل كبير منذ العصر الجليدي الأخير. كما أن مستويات سطح البحر أعلى بمقدار 100 متر، وتمكنت المياه المالحة من البحر الأبيض المتوسط ​​من نشر الجسم الذي يشبه البحيرة سابقا، وأدى الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجة حرارة قاع المياه.

وتسلط الدراسة الضوء على التفاعلات المعقدة والمقاييس الزمنية لتغير المناخ على البيئات البحرية، وتوفر المزيد من البيانات حول العواقب المتوقعة لتغير المناخ في العصر الحديث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا