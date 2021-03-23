روسيا تطوّر قاذفات "سو- 34"

تسلمت وحدات القوات الجوية والفضائية الروسية دفعة أولى من قاذفات "سو – 34 إم" المطوّرة.

وقد تم توسيع إمكانات "سو- 34" بفضل تزويدها بحاويات تركب في أسفل الطائرة وتتضمن أجهزة الاستطلاع والأسلحة ما تمكّن الطائرة من استطلاع مراكز القيادة والمطارات المعادية وتوجيه ضربات جوية إليها. كما تم تزويد القاذفة بصواريخ جديدة فائقة الدقة.

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يذكر أن اتفاقية تطوير قاذفة "سو- 34" وقعتها وزارة الدفاع مع شركة الطائرات الروسية الموحدة في يوليو الماضي. وقضت الاتفاقية برفع إمكانات القاذفة القتالية بفضل تطوير رادارها وأجهزة التصويب والاتصال وزيادة عدد ونوعية القنابل الذكية التي تحملها. وتم كذلك تطوير وسائل الحرب الإلكترونية.

يذكر أن طائرة "سو- 34" المطورة أصبحت الآن قاذفة ميدانية أساسية في حوزة القوات الجوية والفضائية الروسية. أما الصناعة الحربية الروسية فتستطيع الآن إنتاج 18 طائرة مطورة من هذا النوع. ويتوقع أن تنتج لغاية عام 2027 نحو 76 قاذفة مطورة منها.

وبمقدورها الآن ألا تحمل صواريخ وقنابل "جو – أرض" فحسب بل وصواريخ "جو – جو" قصيرة ومتوسطة المدى، ما حوّلها من القاذفات إلى القاذفات المقاتلة.

يذكر أن عملية تطوير القاذفة أخذت بالحسبان خبرة استخدام الطائرة في سوريا حيث كانت "سو- 34" سلاحا روسيا ضاربا وجّه ضربات جوية إلى مواقع الإرهابيين وقواعدهم ومستودعاتهم. وبلغ عدد "سو- 34" في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في بعض الأحيان 14 طائرة.

المصدر: سلاح روسيا