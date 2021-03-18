عالم مناخ يكشف عن أكبر تهديد لروسيا

كشف عالم المناخ أندريه كيسيليوف، كبير الباحثين العلميين في مرصد فويكوف الجيوفيزيائي، سبب تسارع احترار المناخ في روسيا وما هي مخاطره الرئيسية.





ويشير العالم في مقابلة مع صحيفة "فزغلاد"، إلى أن عملية الاحترار تسير في روسيا بسرعة تزيد بمقدار 2.5 مرة أسرع مما في البلدان الأخرى، مع العلم أنها أسرع من ذلك في منطقة القطب الشمالي.

ويضيف موضحا، إن سبب هذا التسارع، مرتبط بكون مساحة اليابسة في خطوط العرض الوسطى بنصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تقع روسيا، أكبر من مساحة المحيط.

ويقول، "يعتبر المحيط أكبر مستودع للحرارة. فعندما يكون الجو حارا، فإن جزءا من حرارة الجو يخزّن في المحيط، وعندما يبرد الجو فإن جزء من هذه الحرارة المخزنة في المحيط تعود إلى الجو".

ويضيف العالم، اليابسة تتفاعل أسرع من المحيط مع الاحترار والبرودة. أي أنها لا تستطيع تحقيق التبادل الحراري مع الجو بكفاءة عالية.

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ويقول، "لذلك تجري عملية الاحترار في منطقتنا أسرع. ولسنا وحدنا في هذا الوضع، لأن هذا يحصل في كامل حزام خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

ويشير العالم، إلى أن للاحترار عواقب إيجابية وأخرى سلبية لروسيا. فمن جانب سيصبح من الممكن الاستفادة بفعالية أكبر من الطريق البحري الشمالي، وكذلك زراعة محاصيل جديدة.

ويقول محذرا، "هناك جانبا سلبيا: ستظهر آفات زراعية مختلفة لهذه المحاصيل الجديدة. ولكن التهديد الأكبر والأكثر خطورة لنا هو تدهور التربة الصقيعية".

ويضيف موضحا، ثلثا أراضي روسيا تقع في هذه المنطقة، وسوف يسبب تدهورها حوادث وكوارث مختلفة. وقبل غيرها ستتأثر المواقع التي بنيت دون الأخذ بالاعتبار احتمال ذوبان الجليد. والخطر الآخر تحرر غازات الاحتباس الحراري الموجودة فيها.

ويقول، "هذه الغازات سوف تتحرر وتنضم للغلاف الجوي، ما يسبب زيادة تأثير الاحتباس الحراري أكثر".

ويشير العالم، إلى الخطر الآخر هو ارتفاع مستوى المياه في المحيط العالمي، ما يشكل خطورة على دول مثل هولندا ومدن البندقية وبطرسبورغ وغيرها.

المصدر: نوفوستي